BookLiveの新プラットフォーム「StellaJean」公開記念作品第1弾として、電子書籍で890万DL突破の人気婚活マンガ『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』ショートドラマ化決定！

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」の公開記念作品第1弾として、自社オリジナルコミックを制作する「ライブコミックス」の人気作『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』を、『あざ婚 理想のオトコの探し方』として実写ショートドラマ化することをお知らせいたします。

原作コミックス最終巻となる第3巻は本日2026年4月17日（金）に配信、映像作品は「StellaJean」の公開に合わせ、2026年4月中に独占配信を開始いたします。

また、コミックス配信およびショートドラマ化決定を記念し、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて4月17日（金）～5月14日（木）までの間、単話版は1～3巻無料、特装版は1巻半額キャンペーンを実施中です。

■電子書籍で890万DL突破！人気婚活マンガ原作のショートドラマ『あざ婚 理想のオトコの探し方』

『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』は、電子書籍で890万DL突破しているライブコミックスの大人気オリジナルコミックです。WEB広告をきっかけに注目を集め、当社の運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にてランキング上位の常連作です。

この度、2026年4月中に公開する『映像・小説・シナリオで物語が持つ感動を伝える』国内初の新しいプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」公開記念作品第1弾に、『あざ婚 理想のオトコの探し方』としてショートドラマ化が決定しました。

【あらすじ】

彼氏いない歴＝年齢の非モテアラサー女子・戸田ちづる。気合いを入れて婚活アプリを始めるが、デート相手は来ず惨敗――…そんな中、「モテ」を具現化したあざとかわいい女子・安西マリ子に出会ったちづるは、婚活リサーチのため彼女のデートを尾行することに。マリ子の相手は、仕事もプライベートも意識が高すぎる・クセ強男。数多の失礼行動に、マリ子が放った言葉とは――？

かわいい笑顔でこの世のクズをぶった斬る！ スッキリ痛快なあざと婚活奮闘記！！

■原作 アン・ミツコ先生 ショートドラマ化記念書き下ろしイラスト・コメント

自身の作品の映像化は、漫画家になった当初からの夢でした。こうして形にしていただけたこと、本当に感無量です。

キャスト・スタッフの皆さまの力でパワーアップした「あざ婚」を、ぜひ多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです！

■キャストコメント

【戸田ちづる役：守谷菜々江さん】

以前から原作を拝読していたので、ちづる役をいただいた時はとても嬉しく、初のラブコメ出演だったので撮影がとても楽しみでした。あざとさがテーマの作品な中、ちづるは実直に突き進んでいくのですが、その姿が実は1番あざといのでは…なんて思い、撮影中は本当のあざとさについてよく話していました（笑）個性豊かなキャラクターがたくさん登場しますが、それに対するちづるの表情豊かなリアクションやツッコミにも注目してもらえたら嬉しいです。迷ったり傷ついたりしながらも、まっすぐに人と向き合うことをやめないちづるの姿は、きっといろんな人の背中を押してくれると思います。素敵なキャスト、スタッフの皆さんとご一緒できてとても楽しい撮影でした、是非ご覧ください！

【安西マリ子役：西野実見さん】

原作を読んだ際、マリ子は「どうしても演じたい」と心から願ったほど大好きなキャラクターでした。それだけに、オーディションで選んでいただけたときは本当に嬉しかったです。マリ子にとっての“あざとい”は、「愛されるための技術であり自分を守るための武装」。『あざ婚』の登場人物の中でも、内面のギャップが一番あり、人間味あふれる女の子です。アン先生が描いているマリ子の芯の強さや愛らしさを表現できるように何度も原作を読み大切に演じました。婚活がテーマですが、婚活をしてなくても、自分にとっての幸せの価値観を見つめ直すことができるとても素敵な作品です。ちづるとマリ子の成長ストーリーを多くの方々に見届けてもらいたいです！

■監督 亀山睦木コメント

原作のコミカルなテンポや、ちづるやマリ子たちの可愛らしさ（もちろん男性メンバーも！）をそのまま映像にするよう尽力しました。婚活の場面で登場するイヤ～なキャラクターをズバズバ斬っていくマリ子さんのたくましさと、慣れないながらも「婚活」というものに真面目に取り組もうと奮闘するちづるのいじらしさを、存分に味わってください。日々いろんなプレッシャーを感じながら生きている働き盛りの方々に、フッと笑っていただけると嬉しいです。

■ショートドラマ『あざ婚 理想のオトコの探し方』概要

・タイトル：あざ婚 理想のオトコの探し方

・配信開始日：2026年4月中

・配信プラットフォーム：StellaJean

・製作：StellaJean

・制作：PIE with Films.

・監督：亀山睦木

・脚本：里内伽奈

・権利表記国内：StellaJean

・原作：『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』（アン・ミツコ/ライブコミックス刊）

・公式ハッシュタグ：#あざ婚

【キャスト】

戸田ちづる役：守谷菜々江

安西マリ子役：西野実見

水石亜飛夢

佐藤翔太

齊藤友暁

中田凌多

中川紅葉

吉開一生

※ご紹介の際は、下記のクレジットを必ずご使用ください。

原作:「あざ婚～あの子が結婚できない理由～」（アン・ミツコ/ライブコミックス刊）

コピーライト:(C)アン・ミツコ・ライブコミックス/StellaJean

製作:StellaJean

■原作マンガ『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』作品情報

原作：アン・ミツコ『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』

・ライブコミックス「COMICエトワール」掲載

・ブックライブ作品URL：https://booklive.jp/product/index/title_id/10005439/vol_no/001

■本日配信のコミックス最終第3巻情報

・タイトル：『【特装版】あざ婚～あの子が結婚できない理由～』（３）

・著者：アン・ミツコ

・価格：737円（税込）

・ブックライブ作品URL：https://booklive.jp/product/index/title_id/10006681/vol_no/003

【あらすじ】

WEB広告でも大きな反響を呼んだ『あざ婚』、待望の続編！！

新章はあの"ライバルあざと女子"の、悩めるアラサー婚活！？

絶対にハイスペ結婚相手を見つけてみせる――。

30歳になりメイクも仕事も絶好調な美桜（ミオ）。

今年こそ結婚する、そう意気込んで合コンへ乗り込んだけれど、

年下の女性陣が美桜のことを「痛いおばさん」と噂しているのを聞いてしまい――！？

元あざと女子、現独身アラサーの美桜は、幸せをつかむことができるのか！？

読めば共感せずにはいられない！ あざと婚活奮闘記、第3巻！！

■「StellaJean」について

StellaJean（ステラジーン）は、2026年4月にオープンする『映像・小説・シナリオで物語が持つ感動を伝える』国内初の新しいプラットフォームです。物語の力で、世界中のクリエイターと共に新たな感動と価値を生み出します。

ショートドラマやショートフィルムを中心に多様なジャンルの映像作品を配信するとともに、小説とシナリオの投稿・読書機能も併せ持ちます。

プロ・アマチュア問わず誰もが自由に表現でき、幾つものきらめく感情に出会える場所として、ボーダレスな物語の世界をつくり、ひとりひとりのイマジネーションで紡がれた感動をグローバルに発信することを目指します。

ブランドメッセージ：

"Just a Story

- A Thousand and One Seconds of Sparkling Emotions."

■StellaJean公式サイト、SNSアカウント

公式サイト：https://stellajean.jp/pre-lp

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stellajean.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/stellajean.jp/

公式X：https://x.com/stellajeanjp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCUrwqbZEJHCSURZsfsJQpew

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61586639877611

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

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