バイク王、バイクライフを応援するWキャンペーンを実施

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指 す株式会社バイク王＆カンパニー(代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、 以下「当社」)は、4月17日（金）～5月24日（日）までの期間、当社で51cc以上のバイクを査定、 または126cc以上のバイクを購入されるお客様を対象とした「バイク王大感謝祭」を実施します。

51cc 以上のバイクを査定されたお客様には、「バリバリ伝説」QUOカードをプレゼントするほか、126cc 以上のバイクをご購入されたお客様には、3.9%の特別低金利ローンをご提供します。

※適用には条件がありますので、詳細をご確認ください

本キャンペーンを通じて、ライダーの皆さまに日頃の感謝をお伝えするとともに、夏のツーリングシーズ ンに向けて、愛車の新規購入や買い換えまでを幅広く応援してまいります。

１.51cc以上のバイクを査定するだけでもらえる！「バリバリ伝説」コラボデザインQUOカード

当社で51cc以上のバイクの出張買取をお申込みいただき、対象期間中に査定を受けられたお客様に、

80年代の人気バイク漫画『バリバリ伝説』コラボデザインQUOカード1,000円分をプレゼントいたします。

当社と「バリバリ伝説」は、今年2月のテレビCMでの起用を皮切りに、3月に開催された東京モータ ーサイクルショー2026では、原作の世界観を演出したブース出展やオリジナルグッズの製作などのコラ ボレーションをしており、ユーザーの皆さまに大変ご好評いただいております。

買い換えや手放しのご検討をされている方は、記念に残るQUOカードが手に入るこの機会に、お気軽 にご相談ください。

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/108_1_5a8afe3299b43f7bf1b514bed93687f6.jpg?v=202604171251 ]

２.126cc以上のバイクをご購入で、年利3.9％特別低金利ローン

当社で126cc以上のバイクをご購入いただき、バイク王会員の登録（無料）をされているお客様に、年利 3.9%特別低金利ローンをご提供します。

ツーリングシーズンに向けて愛車の購入を検討されている方は、月々の支払い負担が軽減されるこの機会に、ぜひお気軽にご相談ください。

キャンペーン詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/108_2_81be624124dc201238592f5acfe898d2.jpg?v=202604171251 ]

当社は「バイクライフの生涯パートナー」として、ライダーの皆様と“ともに”つくる素晴らしいバイクラ イフの提供に取り組んでまいります。

バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に 店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートして います。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事 業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/108_3_958927fdb7e57a4eafa6ca5b05ace4e3.jpg?v=202604171251 ]