株式会社TableCheckにおける株主異動に関するお知らせ

株式会社TableCheck

世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム「TableCheck」を提供する株式会社

TableCheck（読み：テーブルチェック、本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：谷口 優、以下、TableCheck）は、特定の既存株主が保有していた当社株式（当該株主の保有分すべて）が、Kepple

Liquidity2号投資事業有限責任組合、JFR MIRAI CREATORS投資事業有限責任組合、東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合に譲渡されたことをお知らせします。なお、本件により当社の経営支配権に変更はありません。

当社は創業以来、日本発レストランテックカンパニーとして、飲食店向け予約・顧客管理システムおよび、ゲスト向け飲食店検索・予約サービスの提供に注力してまいりました。 近年は、AI検索やインサイト予測をはじめとする先端技術を活用したサービス開発を加速し、ゲストと飲食店双方にとって、利便性と効率性の高い食体験の実現に努めております。

本件により、新たに参画する3ファンドは、インフラ、スタートアップ投資、リテール分野といった各分野で強固な基盤を有しており、それぞれの知見を生かした連携を通じ、当社のミッション、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」の実現とさらなる事業成長を目指してまいります。

各社コメント

株式会社ケップルグループ

Principal

島田 崚平氏

この度、TableCheckの株主としてご一緒できることを大変光栄に思います。

セカンダリーファンドである当ファンドとして、これまで会社を支えてこられた皆様の想いを受け継ぎ、次の成長へとつないでいく存在でありたいと考えております。同社が創る豊かな食体験と、飲食

業界の未来に大きな期待を寄せるとともに、その実現に寄与できればと考えております。



東邦ガス株式会社

執行役員 事業開発部長

片平 裕氏



当社は、「シン・インフラ ファンド by TOHO GAS」を通じて、これまで当地域で築いてきた事業基盤やお客様との接点と、スタートアップが保有する革新的な技術・ビジネスモデルを掛け合わせ、新たな価値創出を目指しています。当ファンドが重点領域として掲げる『アグリ／フード』および『観光』

分野において、株式会社TableCheckが持つ高度な予約管理システムや顧客データ活用、インバウンド需要への対応力は、地域産業のDXを加速させ、街の魅力を高める大きな力になると考え、出資を決定しました。今後は、同社とともに、飲食店の収益性向上やインバウンド対応の支援、インバウンド向けのサービスの事業共創の取り組みを推進してまいります。

J. フロント リテイリング株式会社

執行役 経営戦略統括部グループ事業開発部長

徳田 和嘉子氏

株式会社TableCheckが提供する予約・顧客管理プラットフォームは、飲食体験の利便性向上に加え、顧客の嗜好に応じたサービス提供を支える基盤であると認識しております。 当社グループにおいては、外商顧客をはじめとするお客様に対し、館内にとどまらない幅広い選択肢を通じて体験価値を提供していくことが重要であり、同社の事業は品ぞろえの拡大とサービスの高度化の双方に資するものと考えております。

飲食領域における提供価値の深化に向けた同社の取り組みに共感しており、当社CVCであるJFR MIRAI CREATORS Fundを通じて同社への出資が行われたことを嬉しく思います。当社グループが掲げる

『くらしの「あたらしい幸せ」を発明する』というビジョンのもと、同社とともに新たな顧客体験の創出に取り組んでまいります。

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

代表取締役

田代 友樹氏

この度は、株主として参画させていただけることを大変喜ばしく思っております。

株式会社TableCheckが提供する予約・顧客管理プラットフォームは、飲食店の業務効率化に留まらず、質の高い接客や収益向上に資する素晴らしいプロダクトです。グローバルビジネスの経験豊富な力強い経営陣のもと、すでにアジア圏のホテル内レストランや人気店を中心に、世界中で広く利用されている点に大きな魅力を感じ、投資を決定いたしました。同社のプロダクトは多言語に対応しており、導入する飲食店は、予約から会計までスマートな体験を世界中の顧客に提供できるようになります。より多くの飲食店にプロダクトをご導入いただき、日本の大きな魅力の1つである『食』を世界中の方々に届けるべく、LP投資家の皆様とも連携し、株式会社TableCheckの更なる成長を全力でサポートしてまいります。

TableCheck 代表取締役社長 CEO

谷口 優

世界38カ国・地域、13,000軒以上のレストランに導入いただくまでに成長した現在、インフラ、

投資、リテールそれぞれの領域を牽引する3社を新たなパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。各社が持つ広範なネットワークや知見を活かし、飲食店とゲストをつなぐ未来の実現に向けて、プロダクト開発と国内外事業の拡大をさらに推進してまいります。私たちは新株主の皆様と共に、飲食業界の新しい価値を創造するために挑戦を続けてまいります。

株式持分譲渡引受先について

Kepple Liquidity2号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ケップルリクイディティ2

有限責任事業組合

代表組合員 株式会社ケップルグループ

代表取締役 神先孝裕氏

東京都港区虎ノ門五丁目9番1号

JFR MIRAI CREATORS投資事業有限責任組合

無限責任組合員

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

代表取締役 田代 友樹

東京都渋谷区東1丁目32-12

渋谷プロパティータワー8F

東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

無限責任組合員

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

代表取締役 田代 友樹氏

愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

株式会社TableCheck

TableCheckは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ゲスト向け飲食店検索・予約サイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店にもゲストにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。

会社名 株式会社TableCheck（カブシキガイシャテーブルチェック）

所在地 東京都中央区銀座2丁目15番2号 KR GinzaII５F

https://www.tablecheck.com/ja/company/

創立年月 2011年3月

資本金 1億円（累計調達総額17.89億円）

事業内容 クラウド型レストランマネジメントシステム及び飲食店検索・ネット予約システムの開発・提供

拠点: 日本２拠点：東京（本社）、大阪/海外９拠点：韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、UAE、オーストラリア、香港、中国、インド

本プレスリリースに含まれる将来に関する記述は、当社の現時点における予測、見解または期待に

基づくものであり、実際の結果はこれらと大きく異なる可能性があります。当社はこれらの記述の

正確性や完全性を保証するものではありません。