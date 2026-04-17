明治大学にて寄付講座を開講

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（代表取締役社長COO/亀山忠秀 本社/東京都港区）は、2026年4月10日より、明治大学において寄付講座（講座名：「アート・オブ・物流」)を開講いたしました。

株式会社シーアールイー 経営企画本部長 後藤信秀（初回講義時の挨拶の様子）

明治大学での寄付講座は本年度で6回目の開講となり、情報化社会の深化／普及を背景に、物流がデータ・ドリブン社会へシフトする方向性が顕著になりつつ、蓄積された高度な技術やノウハウによってデザインされる物流アート（Art of Logistics）への重要性も高まっていることを踏まえ、各業界を代表するスピーカーの方にご登壇いただきます。本講座は、物流にかかわる視点から、普段見えにくい物流の仕組みを可視化して説明し、商流と同等に重要である物流及び関連産業の役割及び仕組みの理解とともに、物流への興味を持つきっかけを作り、各産業の持続的発展を支えるこれからの物流人材の育成を目的に、明治大学商学部町田一兵教授/菊池一夫教授のご指導のもと開講しております。

2026年5月8日の当社講義回では、消費者ニーズが多様化している中、日常生活では知る機会の少ない「ロジスティクス」及び「物流不動産」が果たす役割・重要性を理解していただくことを狙いに、物流不動産を取り巻く市場動向から、消費者生活との密接な関係、今後のビジネスにおいて求められる対応まで広範囲にわたって講義いたします。

当社は、事業を展開していく上で企業としての社会的責任を果たすため、講演・セミナー等の活動を通じ、将来を担う人材の育成に貢献してまいります。

■寄付講座概要

講座名：アート・オブ・物流

主 催：明治大学商学部（コーディネーター：町田一兵教授/菊池一夫教授）

開講期：春学期 2026年4月10日～2026年7月17日 （全14講義）

会 場：明治大学 駿河台キャンパス

対 象：全学部・３,４学年を対象

■「アート・オブ・物流」とは

情報化社会の深化／普及を背景に、物流がデータ・ドリブン社会へシフトする方向性が顕著になりつつ、蓄積された高度な技術やノウハウによってデザインされる物流アート（Art of Logistics)への重要性も高まっていることを踏まえ、各業界を代表するスピーカーの方が登壇する明治大学の全学共通総合講座です。物流にかかわる視点から、普段見えにくい物流の仕組みを可視化して説明し、商流と同等に重要である物流及び関連産業の役割及び仕組みの理解とともに、物流への興味を持つきっかけを作り、各産業の持続的発展を支えるこれからの物流人材の育成を目的に、明治大学商学部町田一兵教授/菊池一夫教授のご指導のもと開講しております。

■株式会社シーアールイー

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万平方メートル （約42万坪）の開発実績を有し、9物件、延べ面積約38万平方メートル （約12万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万平方メートル （約207万坪）※1の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

※1 2026年1月末時点

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円 (2025年7月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/