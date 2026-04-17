ホテル業界最大級　83種類目のコンセプトルーム　変なホテル東京 浅草橋 「DOCTORAIRルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、変なホテル東京 浅草橋は、DOCTORAIRの製品を体験できる、「DOCTORAIRルーム」を4月17日（金）より発売します。

客室イメージ

トータルボディケアブランドであるDOCTORAIRの健康・美容家電を体験いただける「DOCTORAIRルーム」は、寝るだけで手軽なストレッチができる3Dエアストレッチマット、髪や頭皮の健康を大切にするドクターエア ミラ ジェットドライヤー、足の疲れやむくみをケアする3Dフットマッサージャースツール、ナノバブルのシャワーヘッド クリスタルジュエル、身体や顔、頭皮までケアできるエクサガンLUXE、目もとケアマシン3Dアイマジック、筋肉のこりをほぐす3DネックマッサージャーS、包み込まれる心地よさで上質のくつろぎを提供する3Dマジックチェアの計8種類をご用意し、滞在中は何度でもご自由にご利用いただけます。ご宿泊のお客様には、世界的ビューティーカンパニーであるGESKE German Beauty Techの、クレンザーとフェイシャルマッサージマシンが一体化した、ハローキティ ソニック フェイシャル ブラシを1部屋につき1つプレゼントします。価格は、朝食付き27,500円～、素泊まり23,500円～（いずれも1室1泊、税サ込）

変なホテル東京 浅草橋は、フロントでは人型ロボットがチェックインを担当し、最短10秒でチェックインが完了するエクスプレスチェックインを導入しています。浅草・上野・秋葉原などの人気観光地に近く、東京旅行の拠点に最適です。

https://www.hennnahotel.com/asakusabashi/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界 7 つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全 12 ブランド 50 ホテルを展開しています。