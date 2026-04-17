イオンのスキンケアブランドＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ(グラマティカル)から、ひんやり目元を引き締める「オイルセラムリフトパッチ」発売

イオン株式会社

イオンリテールは４月２１日（火）、「イオン」「イオンスタイル」等約４４０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「ＧＬＡＭＡＴＩＣＡＬ（以下、グラマティカル）」より、目元を引き締める「オイルセラムリフトパッチ」を発売します。

当社は、“一人ひとりの肌悩みに寄り添い、あなただけのスキンケアを提案”をコンセプトに、スキンケアシリーズ「グラマティカル」を展開しています。

このたび発売する「オイルセラムリフトパッチ」は、気になる部分をピンポイントでケアする「美容液シートシリーズ」の新ラインです。これまでスペシャルケアとして針状美容液シート（使用目安：週１～２回）を展開してきましたが、デイリーケアにも取り入れやすいニードル無しタイプ（使用目安：週１回～毎日）を新たにラインアップします。ひんやりとした冷感※２）で目元を引き締めるとともに、オイルシートに配合した美容成分が角質層まで浸透し、透明感※３）のあるうるおい目元へ導きます。

＜オイルセラムリフトパッチについて＞

◆ひんやり冷感※２）でリフトアップ※４）

清涼成分のメントール配合で、心地よいひんやり感。目元をはじめ、口元などの気になる箇所に貼って引き締めます。

◆うるおいを逃がさず、美容成分を角質層までしっかり浸透

油溶性のオイルセラムシートがお肌にやさしく密着し、一晩中ＡＰＰＳ※５）、油溶性ビタミンＣ誘導体※６）、コエンザイムＱ１０※７）といった美容成分を角質層まで浸透し続け、透明感※３）のあるうるおい目元へ導きます。また、シートが角質の凹凸に沿うように密着し、お肌からの水分蒸発もキャッチするため、うるおいをしっかりキープします。

◆いつものスキンケアの最後に貼って眠るだけ！デイリーケアでも使用できるパッチ

角質層剥離も少ないため、毎日でもお使いできます。パッチを貼ったまま眠っている間に気になる部分をピンポイントでケア。忙しく時間が無い中で、効率よくケアが可能です。

当社はこれからも、一人ひとりの肌悩みに寄り添うスキンケアを提案してまいります。

【販売概要】

※画像はイメージです。

商品名：グラマティカル オイルセラムリフトパッチ 引き締め

容量／価格：６回分（１２枚入）／本体１,０００円（税込１,１００円）

発売日：２０２６年４月２１日（火）

展開店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」等、約４４０店舗※１）

「おうちでイオン イオンネットスーパー」※８）

https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537658/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202604_17(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449537658/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202604_17)

ブランドサイト：https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202604_17(https://aeonretail.com/Page/g-glamatical.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_glamatical_202604_17)

■新商品の発売にあわせて、キャンペーンを実施します

「イオンお買物アプリ」にて、抽選で合計１,５００名さまに「オイルセラムリフトパッチ 引き締め」の無料クーポンをプレゼントします。応募期間は４月３０日（木）から５月６日（水・休）、商品との引き換え期間は５月１８（月）から５月２４日（日）です。

※お買物アプリへの会員登録が必要です。当選クーポンの利用店舗は本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」の直営店舗が対象です。一部取り扱いのない店舗がございます。

※１： 一部取り扱いのない店舗がございます。

※２： 冷感には個人差があります。

※３： うるおいによる肌印象

※４: 物理的効果による

※５： パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（保湿成分）

※６： テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）

※７： ユビキノン（整肌成分）

※８： ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

【ご参考】

美容液シートシリーズについて

グラマティカルでは、美容液シートシリーズから針状美容液シートを展開しています。美容成分そのものを微細な針（ニードル）状に結晶化※９）。肌に直接刺すことで角質層内へダイレクトにうるおいを届けることができ、角質層内でじっくり美容成分が溶け出します。

ピンとしたハリのある目元へ

針状美容液シート

マイクロニードルパッチ 目元用

規格：１回分 ２枚入

価格：本体 １,０００円（税込１,１００円）

ハリのあるふっくらとした口元へ

針状美容液シート

マイクロニードルパッチ 口元用

規格：１回分 ２枚入

価格：本体 １,０００円（税込１,１００円）

毛穴※１０）やくすんだ※１１）肌に

マイクロニードルパッチ

ＶＣ

規格：１回分 ２枚入

価格：本体１,０００円（税込１,１００円）

潤いのあるピンとしたハリツヤ肌へ

マイクロニードルパッチ

高密度針

規格：１回分 ２枚入

価格：本体１,５００円（税込１,６５０円）

「オイルセラムリフトパッチ 引き締め」を含め、よりどり３点まとめて本体価格２,７００円（税込２,９７０円）での販売も実施しています。

※マイクロニードルパッチ高密度針のみ、よりどりの対象外です。

※９：マイクロニードル技術を採用

※１０：乾燥によって目立つ毛穴

※１１：乾燥による

以上