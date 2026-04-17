初配信前に登録者10万人突破！話題のVtuberが初プライズ化 ！ 『海月雲ろあ』(くらげう ろあ)マスコットぬいぐるみが登場 2026年4月24日(金)より全国のナムコで展開！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気Vtuber『海月雲ろあ』(くらげう ろあ)のマスコットを、2026年4月24日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で展開します。
『海月雲ろあ』は、猫とくらげをモチーフにした、個人で活動するVtuber。2025年7月のデビュー前からYouTube登録者10万人を突破し、現在もゲーム実況から歌や雑談までユニークなキャラクターと透明感のあるビジュアルで人気を集めています。
今回は『海月雲ろあ』に加え、ファンの愛称である『ろありー』の姿としてデザインされたキャラクターの合計2種類がプライズとして初登場。ふんわりとした淡いカラーで、“海月雲ろあ”の優しい雰囲気をそのまま表現しています。
また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で5名さまに「海月雲ろあ マスコットぬいぐるみ コンプリートセット(全2種)」が当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。
海月雲ろあ マスコットぬいぐるみ
■ラインアップ：全2種
・海月雲ろあ
・ろありー
■サイズ
・海月雲ろあ：約W8cm×D5cm×H10cm(耳含まず)
・ろありー：約W8cm×D4.5cm×H9cm(耳含まず)
色違いのボールチェーンにも注目。
カバンにつければ「ろあ推し」をアピールできます。
■SNSプレゼントキャンペーン開催！
ナムコプライズ担当公式X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「海月雲ろあ マスコットぬいぐるみ コンプリートセット(全2種)」が当たるキャンペーンを実施します。
・実施期間：2026年4月17日(金)12:00～4月24日(金)23:59
・応募方法：１.ナムコプライズ担当公式Xアカウント( @namco_prize)をフォロー
２.指定のポストをリポスト
■取り扱い店舗
・取扱店舗一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14910
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/kurageuroa202604R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/kurageuroa202604R
・「ナムクレ」公式X(旧Twitter)アカウント：@namco_oc
https://x.com/namco_oc
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
(C) 2025 海月雲ろあ, All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Experience Inc.