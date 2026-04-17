【 ぼたんと緑の丘　BLUMEN FEST　2026 】特別イベント開催のお知らせ

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一般社団法人唐津観光協会


　佐賀県唐津市のぼたんと緑の丘では、現在「ぼたんと緑の丘　BLUMEN FEST　2026」を開催中です。


開催期間中のうち次の２日間は、特別イベントを開催します。


■ 4月26日（日）

・猿回し（葉隠猿芸舎）


　ユーモアたっぷりのパフォーマンスと、かわいいお猿さんとの写真撮影も楽しめます！


■ 5月10日（日）

・大道芸（フーミン）


　迫力満点のパフォーマンスに大人も子どもも夢中！



さらに！マルシェ同時開催！おいしいグルメが勢ぞろい！家族みんなで楽しめる2日間です♪


お楽しみ抽選会も実施し、佐賀牛など豪華景品が当たるチャンス！


自然・グルメ・エンタメが一度に楽しめる春の人気フェスですので、ご家族やお友達と一緒に、思い出に残る1日をお過ごしください！







ぼたんと緑の丘　BLUMEN FEST　2026

色鮮やかな花々に囲まれた「ぼたんと緑の丘」で、心ときめくひとときを過ごしませんか？



期　間：2026年4月1日～5月31日


時　間：9:00～17:00（最終受付16:30）


会　場：ぼたんと緑の丘（佐賀県唐津市肥前町万賀里川373-39）


アクセス：JR唐津駅から車で約20分


入場料：大人（高校生以上）520円、子ども（小・中学生）310円


主　催：唐津市





お問い合わせ


ぼたんと緑の丘


佐賀県唐津市肥前町万賀里川373番地39


TEL:0955-53-2032