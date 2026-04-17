【 ぼたんと緑の丘　BLUMEN FEST　2026 】特別イベント開催のお知らせ

一般社団法人唐津観光協会

佐賀県唐津市のぼたんと緑の丘では、現在「ぼたんと緑の丘 BLUMEN FEST 2026」を開催中です。

開催期間中のうち次の２日間は、特別イベントを開催します。

■ 4月26日（日）

・猿回し（葉隠猿芸舎）

ユーモアたっぷりのパフォーマンスと、かわいいお猿さんとの写真撮影も楽しめます！

■ 5月10日（日）

・大道芸（フーミン）

迫力満点のパフォーマンスに大人も子どもも夢中！

さらに！マルシェ同時開催！おいしいグルメが勢ぞろい！家族みんなで楽しめる2日間です♪

お楽しみ抽選会も実施し、佐賀牛など豪華景品が当たるチャンス！

自然・グルメ・エンタメが一度に楽しめる春の人気フェスですので、ご家族やお友達と一緒に、思い出に残る1日をお過ごしください！

ぼたんと緑の丘 BLUMEN FEST 2026

色鮮やかな花々に囲まれた「ぼたんと緑の丘」で、心ときめくひとときを過ごしませんか？

期 間：2026年4月1日～5月31日

時 間：9:00～17:00（最終受付16:30）

会 場：ぼたんと緑の丘（佐賀県唐津市肥前町万賀里川373-39）

アクセス：JR唐津駅から車で約20分

入場料：大人（高校生以上）520円、子ども（小・中学生）310円

主 催：唐津市

お問い合わせ

ぼたんと緑の丘

佐賀県唐津市肥前町万賀里川373番地39

TEL:0955-53-2032