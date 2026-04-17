【乾燥悩みにこたえる“タイパ”スキンケア】「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」、「SPEEDIA オールインワンミルク」ハンズなどで店頭販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長:成瀬哲也）の子会社 株式会社SPEEDIA（本社：東京都中央区、代表取締役社長:平田俊昭）は、オーストリッチオイル（保湿成分）を配合した美容オイルミスト「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」を2026年4月10日より、@cosme TOKYO、ハンズ、ヨドバシカメラにて順次店頭販売※1を開始しました。また、ハンズ新宿店では、スマートなケアをかなえる「SPEEDIA オールインワンミルク」の販売を予定しております。

※1一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

SPEEDIA独自成分「オーストリッチオイル」による心地よい浸透※2感

「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」と「SPEEDIA オールインワンミルク」の鍵となるのは、SPEEDIA独自成分オーストリッチオイルです。人の皮脂に近い成分構成を持ち、肌になじみやすいこのオイルに、「ナイアシンアミド※3」や「セラミド※3」などの美容成分を配合しました。しっかりうるおうのに、表面はベタつきにくく、軽やかなテクスチャーが、乾燥しがちな肌を心地よくサポートします。

※2角質層まで ※3 保湿成分

【日中の乾燥・メイク直しに。乾燥が気になる方へ】

ライフスタイルに寄り添い、瞬時に「きらめくツヤ肌」をまとう「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」

オーストリッチオイルにナイアシンアミド、3種のセラミド、コラーゲン（すべて保湿成分）を配合した二層式のオイルミストです。日中の冷暖房による乾燥や、メイクのくすみが気になる時に。オーストリッチオイルの浸透力※2により、メイクの上から吹きかけてもなじみやすく、ファンデーションを崩さずに角質層までうるおいを届けます。ひと吹きで、理想のツヤとうるおいをチャージする“おまもりミスト”です。

※2角質層まで

容量：50ml

価格：2,420円（税込）

JAN：1本 4573528871033

JAN：8本/箱 4573528871132

ITF：8本×6箱 ｹｰｽ 14573528871030

【シンプル・高機能ケアに】

これ1本、スマートに「清潔感」をキープオールインワンタイプで手軽でありながらも本格的なお手入れを「SPEEDIA オールインワンミルク」

化粧水から乳液までの機能を凝縮。オーストリッチオイルに加え、大人の肌をととのえる美容成分を配合。水分不足ながらベタつきも気になる、男性特有の「乾燥肌」にもオーストリッチオイルが素早くなじみます。塗った後のベタつきをおさえた設計で、洗顔後や髭剃り後の肌をすこやかに保ち、ビジネスパーソンに大切な「清潔感のある印象」を支えます。

容量：100ml

価格：2,420円（税込）

JAN：1本 4573528871040

JAN：6本/箱 4573528871149

ITF：6本×8箱 ｹｰｽ 14573528871047

取扱店舗情報

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます

SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト販売店舗

＠cosme TOKYO（4/10～4/23限定販売）

ハンズ（新宿店、北千住店、柏店、札幌店、横浜店、松山店、博多店、熊本店）

ヨドバシカメラ（一部店舗）

SPEEDIA オールインワンミルク販売店舗

ハンズ（新宿店）より順次全国にて販売予定

SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト・SPEEDIA オールインワンミルク２商品販売店舗

吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/shop/brand/speedia/

吉野家公式ショップ楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

- 店頭デビュー記念！SNSプレゼントキャンペーン

「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」と「SPEEDIA オールインワンミルク」が店頭で販売されることを記念し、公式Instagram（ https://www.instagram.com/speedia_cosme/ ）でプレゼントキャンペーンを実施します。

- 参加方法：店頭で見つけたSPEEDIA商品を撮影し、「#SPEEDIAデビューキャンペーン」または「#タイパスキンケア」のハッシュタグをつけて投稿。- 特典：投稿してくださった方の中から、抽選で5名様に「SPEEDIA オーストリッチオイル セラムミスト」と「SPEEDIA オールインワンミルク」のセットをプレゼント。

※ 撮影する際は、周囲のお客様や店舗のご迷惑にならないようご配慮をお願いいたします。

※ キャンペーン期間：2026年5月31日（日）投稿分まで