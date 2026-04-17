今こそ日本国憲法を本気で考える。國分功一郎さんの最新刊『天皇への敗北　シリーズ哲学講話』が本日発売！

株式会社新潮社

公布から80年、今こそ日本国憲法を本気で考える――。第二次安倍政権下、特定秘密保護法や安保法制が次々と成立し、「憲法秩序の危機」とも言える状況に直面しました。しかし、そこに立ちはだかったのは意外な“存在”でした。なぜ「天皇への敗北」は起きたのか？ その理由を、30年前に物議を醸した「敗戦後論」や昭和の憲法学者と文人による抵抗、戦争責任にまで遡って探っていきます。ベストセラー『暇と退屈の倫理学』で知られる著者の新境地、「天皇・憲法・戦後」の核心に迫る、憲法×文学論です。

【著者コメント】

本書は哲学の研究者である私がはじめて「日本」をテーマに書いたものです。日本の憲法、戦後の日本、日本文学といった専門外の分野に挑んでおり、その意味でいつも以上に緊張していますが、2011年以降、曲がりなりにも“言論”に携わってきた者としてけじめをつけたいと思い、精一杯取り組みました。

■書籍内容紹介

公布から80年、今こそ日本国憲法を本気で考える。憲法をめぐって紡がれた物語は、国民に浸透しつつも、第二次安倍政権下で危機に直面する。その時、立ちはだかったのは意外な“存在”だった――。「天皇への敗北」はなぜ起きたのか？ その理由を、30年前に物議を醸した「敗戦後論」、昭和の憲法学者と文人の抵抗、戦争責任まで遡って探る。戦後憲法学の試みを近代文学に準え、複雑に絡み合う「天皇・憲法・戦後」の核心に迫る。

■著者紹介：國分功一郎（コクブン・コウイチロウ）

1974年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程へ。博士（学術）。専攻は哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。著書に『暇と退屈の倫理学』『中動態の世界 意志と責任の考古学』『スピノザ』『目的への抵抗』『手段からの解放』など。

■書籍データ

撮影・新潮社

【タイトル】天皇への敗北 シリーズ哲学講話

【著者名】國分功一郎

【発売日】2026年4月17日

【造本】新書版

【定価】990円（税込）

【ISBN】978-4-10-611120-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611120/