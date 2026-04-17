TOKIUM、「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛

株式会社TOKIUM

経理AIエージェント「TOKIUM」を提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年4月22日から4月24日まで北海道函館市で開催される「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛します。ブース出展に加え、23日には株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：吉川 徹、以下「マイベスト」）と共催でDrinkupイベントも実施します。

■協賛の背景

TOKIUMは創業当初からRubyを基盤としたWebアプリケーションフレームワークであるRuby on Railsを活用し、Rubyとともに成長してきました。今回の協賛を通して、エンジニア業界におけるRubyの普及と活用に寄与してまいります。

■「RubyKaigi 2026」とは

RubyKaigiは、プログラミング言語Rubyに関する世界最大級の国際カンファレンスです。最先端の技術セッションの数々が披露されるプログラマーズカンファレンスとして、またRubyの処理系自体の開発者を集めて議論を促進するエンジンとして、さらに、英語・日本語を公用語とした世界的なRubyコミュニティの交流のハブとしても、大きな役割を担っています。RubyKaigi 2026は2026年4月22日からの3日間にわたって、北海道函館市の函館アリーナ・函館市民会館において開催されます。例年通り、Rubyの作者まつもとゆきひろ氏をはじめ、国内外から多くのスピーカーが登壇予定です。

■開催概要

開催日時：2026年4月22日（水）～24日（金）

場所：函館アリーナ・函館市民会館（北海道函館市）

公式サイト：https://rubykaigi.org/2026

TOKIUMのブースでは、抽選会などのコンテンツをご用意しております。

また、弊社CTOの西平をはじめ、現場で活躍するRubyエンジニアの社員とも直接交流いただけます。

■Drinkupイベント開催決定

「RubyKaigi 2026」2日目の23日19時30分より、函館市内にてマイベストとTOKIUMが共催する「TOKIUM & mybest Drinkup at RubyKaigi 2026 Day2」を開催いたします。

函館ならではの料理とクラフトビールを楽しみながら、Rubyについて語り合う場となります。ぜひ、ご参加ください。

日時：2026年4月23日（木）19:30～21:30（RubyKaigi 2026 2日目）

場所：函館ビヤホール（北海道函館市末広町14-12 金森赤レンガ倉庫群）

お申し込み・詳細：https://tokium.connpass.com/event/390063/

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=42516129-rubykaigi_260417&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0417)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000009888.html

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=42516129-rubykaigi_260417&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0417)



