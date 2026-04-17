バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ララガーデン春日部店　2026年4月24日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ララガーデン春日部店を、2026年4月24日(金)、ショッピングモール「ララガーデン春日部」(埼玉県春日部市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ララガーデン春日部店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、施設企画・開発のノウハウを持つバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ララガーデン春日部店は、260面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップララガーデン春日部店

[所在地] 埼玉県春日部市南1丁目1－1 2F

[営業時間] 10:00～20:00 ※母体営業時間に準じます。

[施設面積] 44.2平方メートル （約13.4坪）

[設置面数] 260面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/lalag_kasukabe/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

アイカツ！×プリパラ あそーと

『アイカツ！×プリパラ』からあそーとが登場です！

お部屋に飾れるフィギュアやユニットデザインのアクリルチャーム、キラキラの缶バッジなど盛りだくさんのラインアップです♪ディスプレイやミニブックに記載された二次元コードを読み込むことで、『アイカツ！』『プリパラ』の特別プレイリストをお聴きいただけます！劇場版の新曲や人気のあの曲を、製品と合わせてお楽しみください♪

※対応音楽配信サービス：Spotify

https://lnk.to/aikatsu_pripara_music2_dHp

価格：400円/1回(全10種)

(C)Aikatsu, Pripara 10th Project

キン肉マン ダイキャストキンケシ12

キンケシが到達した究極の形！第12弾。

キンケシが豪華なダイキャストになって登場。

価格：500円/1回(全12種)

(C)ゆでたまご・東映アニメーション

まちぼうけ 桃太郎の場合

ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、はかないかわいさが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」に、桃太郎が登場！

集めて並べれば、SNS映えする面白い写真やかわいい写真が撮れます！

価格：300円/1回(全5種)

(C)BANDAI

TOM and JERRY もぐもぐかくれんぼ３

トムとジェリーの並べてかわいいかくれんぼのフィギュア第3弾が登場！

価格：400円/1回(全5種)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

東京メトロ サウンドロップ

東京メトロ駅構内で流れる発車メロディーが手の中に！本体のボタンを押すとメロディーが流れます。

価格：500円/1回(全5種)

東京地下鉄株式会社商品化許諾済 (C)株式会社スイッチ

ONE PIECE 悪魔の実ライト2

身につけられるチャーム仕様の悪魔の実のライト第2弾が登場です。

価格：400円/1回(全5種)

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと

カスカベ防衛隊が大好きなものをぎゅっと抱きしめている姿がかわいいマスコット『ぎゅーこっと』が登場！

価格：400円/1回(全5種)

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城

あそーとこれくしょん

2026年2月27日ロードショーの『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をしっかりと再現したあそーとこれくしょんです！

価格：400円/1回(全9種)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

学園アイドルマスター ラバーマスコット3

「学園アイドルマスター」から大好評のラバーマスコット第3弾が登場！それぞれのアイドルが『初』衣装をまとったかわいらしいイラストで登場します♪

価格：300円/1回(全13種)

THE IDOLM@STER(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ララガーデン春日部店

オープン記念キャンペーン開催！

4月17日(金)～4月26日(日)開催！「Xフォロー＆リポストキャンペーン」

▼ Xフォロー＆リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で50名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる！

【応募方法】

１. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンバンダイオフィシャルショップララガーデン春日部店( @GBO_lag_kskb )

２. キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

4月17日(金)キャンペーンポスト投稿後から4月26日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口までお願いします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco(ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンスまでお願いします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

■当キャンペーンに関するお問い合わせ窓口：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

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