「ほっともっと」新TVCM公開！『さっぱり！おろしかつめし＆たけのこごはん』篇

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、4月新商品のTVCM『さっぱり！おろしかつめし＆たけのこごはん』篇を4月17日(金)より順次放映いたします。

さっぱりと味わう『おろしかつめし(丼タイプ)』ならではの美味しさを、躍動感あふれるシズルで爽やかに描き出しました。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://youtu.be/ztC6ZoEUm7Q)

■TVCM概要

・タイトル：ほっともっと「さっぱり！おろしかつめし＆たけのこごはん」篇

・放映開始日：2026年4月17日(金)

・TVCM：https://youtu.be/ztC6ZoEUm7Q (「ほっともっと」公式YouTube)

柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしを添えることで、ボリューム満点ながらもさっぱりと味わえる『おろしかつめし(丼タイプ)』の美味しさを爽やかに表現しました。とんかつと大根おろしに特製ダレがかかる場面などが見どころです。さらに、春を感じる『たけのこごはん』も登場します。

■商品概要

焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ) 690円

焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当 750円

・発売日：2026年4月15日(水)

春限定 たけのこごはん(単品) 320円

・発売日：2026年3月4日(水)

・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,423店舗(3月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます