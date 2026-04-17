「日常にちょうどいい上質さ」を提案　タカキュー、「T/Qアウトレット湘南平塚店」を4月25日（土）にオープン

株式会社タカキュー



株式会社タカキュー(本社:東京都板橋区、代表取締役:伊藤健治)は、ファッションブランド「T/Q（ティーキュー）」の新店舗として、「T/Qアウトレット湘南平塚店」を2026年4月25日（土）にオープンいたします。

同店では、メンズ・レディースの両カテゴリーを展開し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに対応する商品を取り揃え、「日常にちょうどいい上質さ」をコンセプトに、地域のお客様の多様なライフスタイルに寄り添った商品とサービスを提供いたします。

■店舗の特徴

スーツやセットアップをはじめ、オンオフ兼用で着用できるカジュアルウェアや機能性アイテムなど、さまざまなシーンに対応する商品を展開いたします。

ビジネスシーンはもちろん、休日のお出かけや在宅ワーク、ちょっとした外出など、日常のさまざまな場面で活躍するアイテムを取り揃え、メンズ・レディースともに幅広いお客様にご利用いただける店舗を目指します。

■アウトレットならではのお買い得な商品を豊富にご用意

品質や機能性にこだわった商品を、アウトレットならではのお求めやすい価格で幅広くご提供いたします。ビジネスシーンで活躍するスーツやセットアップをはじめ、普段使いしやすいカジュアルウェアや季節に応じたアイテムまで、日常のさまざまなシーンに対応する商品を豊富に取り揃えております。

また、メンズ・レディースともに、サイズやデザインのバリエーションを充実させることで、ご家族でのお買い物やまとめ買いなどにも便利にご利用いただける店舗を目指してまいります。お求めやすい価格と選びやすい商品構成により、気軽にお買い物を楽しんでいただける店舗づくりに取り組んでまいります。

■「ジ アウトレット湘南平塚」について

ジ アウトレット湘南平塚は、神奈川県平塚市に位置する大型アウトレットモールで、ファッションや雑貨、飲食店など多彩なショップが集まる商業施設です。

ご家族やご友人とのお出かけやショッピングを楽しめる施設として、多くのお客様にご利用いただいています。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■店舗概要

店舗名：T/Q アウトレット湘南平塚

オープン日：2026年4月25日(土)

所在地：神奈川県平塚市大神8-1-1 ジ アウトレット湘南平塚2F

営業時間：10：00-20：00

取扱商品：メンズ・レディースアパレル（ビジネス/カジュアル）

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランドです。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開しています。

ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社タカキュー

事業内容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設立 ：1950年6月30日(創業75年)

資本金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月