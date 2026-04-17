MLBより人気3球団（ドジャース・パドレス・ヤンキース）のチームロゴがデザインされた『 MLB 氷嚢（ ice pack ）』が登場

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、メジャーリーグベースボール（MLB）公式ライセンス商品として、人気球団のロゴをあしらった『MLB 氷嚢(ice pack)』を4月上旬から発売いたしました。これからの季節、野外でのスポーツや野球観戦はもちろん、アウトドア、熱中症対策など、幅広いシーンで活躍するアイテムです。

今回登場するアイシングバッグは、世界的な人気を誇る「ロサンゼルス・ドジャース」「サンディエゴ・パドレス」「ニューヨーク・ヤンキース」の3球団を展開。

氷と水を入れるだけで手軽に患部を冷やすことができ、スポーツ後のクールダウンや、急な発熱、リフレッシュしたい時にも最適です。

各球団のチームカラーをベースに、象徴的なロゴを総柄やワンポイントで配置した、スタイリッシュなデザインが魅力。

機能性だけでなく、持っているだけで気分が上がるファッション性の高い仕上がりとなっています。

【Price】

■\2,970（tax included）

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/