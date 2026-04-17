「町工場からフランス・カンヌへ、京友禅の伝統文様をデジタル映像アートとして世界へ発信する！」クラウドファンディング開始

株式会社京都新聞社

THE KYOTO Crowdfunding（運営：京都新聞社）は、伊地智写真型製作所（京都市左京区）によるクラウドファンディング（ＣＦ）のプロジェクトを進めています。

京友禅の染色技法シルクスクリーンの製版を手がける伊地智写真型製作所が、90年以上にわたって蓄積した京友禅の伝統意匠のアーカイブをもとにデジタル映像作品を制作し、今年６月にフランス・カンヌの文化施設「Cannes Bastide Rouge」で発表します。そのための渡航費・制作費の一部をクラウドファンディングで支援を募っています。

THE KYOTO Crowdfundingサイト

URL：https://the-kyoto.en-jine.com/projects/kenran

【クラウドファンディング概要】

京都には、長い年月の中で受け継がれてきた美しい意匠があります。その一つが着物文化の中で育まれてきた京友禅の文様です。

しかし、和の伝統産業は国内需要の縮小や後継者不足など多くの課題に直面しており、数多くの意匠が時代の変化とともに使われる機会が減っています。

３代目の伊地智康寛さんは、長く受け継がれてきた美しい意匠を残すため、現代的な表現へと昇華して発信するプロジェクト「KYOTO KENRAN―京都絢爛」を手がけ、ゲームや商業施設とのコラボレーションにも取り組んでいます。

京友禅の文様は緻密で象徴性に富み、物語性を持っていることから、その美しさを空間的に表現できる手段として、デジタル映像を選びました。今回制作する作品は、繊細な意匠を３Ｄ映像として再構築し、光や音とともに空間全体に展開。文様はゆっくりと動き、重なり、日本の四季の移ろいや祈りの象徴を感じさせる世界が広がります。来場者はその空間の中に立ち、歩きながら、文様の中に入り込むような体験ができる没入型作品です。

この取り組みに対し、フランスのアートコーディネーターから正式な招へいを受け、フランス・カンヌで発表する機会を得ました。展示期間は６月２６日から７月１日を予定。作品販売を目的とした商業イベントではなく、日本文化の新しい表現を紹介する文化発信プログラムとして参加します。

【集まった資金の使い道】

本プロジェクトでは、映像制作費、会場での技術費、渡航費・滞在費などが必要となります。今回の展示は収益回収を前提としておらず、日本文化の価値を世界へ届けるための文化的挑戦です。そのため、実費の一部についてご協力をお願いています。目標額に達しない場合でも、自己資金を含めてカンヌでの展示は実行する予定です。

本展示での作品評価や現地での反響によっては、今秋、フランス・ニースで開催される大規模デジタルアートイベントへの出展へとつながる可能性もあり、国際的な発信への重要な第一歩にもなります。

皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

■期間と目標

実施期間：2026年４月１日（水）00：00～2026年６月29日（月）23：59

目標金額：2,000,000円

■注目のリターン

伝統衣装手拭い（松に二居鷹紋、花筏に流水紋、乱菊と椿牡丹紋）

KYOTO KENRANのオリジナル手拭いです。細部までこだわった新しい表現の伝統意匠をお楽しみください。

KYOTO KENRAN扇子（菊に露芝紋、松に二居鷹紋、花尽くし水引紋）

KYOTO KENRANのデザインを使用したオリジナル京扇子です。表面と裏面のデザインが異なり、一本で二つの表情をお楽しみいただけます。

主宰と一緒に刷る“龍”の一枚 工房体験コース（2026年10、11月）

普段は入ることのできない京都のシルクスクリーン製版工房で、主宰と一緒に刷りの体験をしていただける特別なコースです。縁起の良い「龍」の文様を、ご自身の手で紙に刷っていただきます。刷った作品は、ご配送いたします。（持ち帰りも可）

その他のリターンや詳しい内容はクラウドファンディングサイトをご確認ください。

THE KYOTO Crowdfunding について

THE KYOTO Crowdfundingは、株式会社京都新聞社が運営しています。

運営団体：株式会社京都新聞社

責任者：代表取締役社長 大西祐資

所在地：京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 ONEST京都烏丸スクエア 京都新聞社

電話：075-241-5831（平日10時～17時）

メール：thekyoto@mb.kyoto-np.co.jp