デパートのような品ぞろえ！書店内に大型カプセルトイ専門店を展開 『本屋さんのガシャポンのデパート』TSUTAYA南古谷(ふるや)店　2026年4月24日(金)オープン!

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、全国に展開するカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』を書店内に開設し、『本屋さんのガシャポンのデパート』として2026年4月24日(金)、「TSUTAYA南古谷店」(埼玉県川越市)内にオープンします。

▲『本屋さんのガシャポンのデパート』TSUTAYA南古谷店

『本屋さんのガシャポンのデパート』は、書店内に出店するカプセルトイ専門店です。このたびオープンする『本屋さんのガシャポンのデパート』TSUTAYA南古谷店は、カプセルトイ自販機の設置数を400面展開。書籍同様、たくさんの品ぞろえの中から気になる商品を見つける体験を楽しめます。

今後も『本屋さんのガシャポンのデパート』は、全国各地の大型書店との協業により、オリジナル商品やサービス開発、IP連動など、バンダイナムコグループの強みを生かした取り組みを進めていく予定です。

▼ガシャポンのデパートとは

バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュース、バンダイナムコアミューズメントが運営するカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信し、話題の商品を提案します。

【本屋さんのガシャポンのデパートの特徴】

「探す・出会う・選ぶ。」それは、一冊の本との思いがけない出会いを提供する書店とカプセルトイ専門店の意外な共通点

数々の種類の本から自分のお気に入りの一冊にたどり着くように、お気に入りのカプセルトイに出会える充実のラインアップ！

１：キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”！

２：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品をラインアップ！

３：ポイントがたまる！使える！情報が届く！スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる！

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] 本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA南古谷店

[所在地] 埼玉県川越市泉町3-1 ウニクス南古谷プラザ棟2F

[営業時間] 9:00～22:00

[施設面積] 67.1平方メートル (約20.3坪)

[設置面数] 400面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/t_minamifuruya/

1：キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”！

バンダイの商品はもちろんさまざまなブランドカプセルトイ商品が購入できます。

また『ガシャどこ？PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

【再販】たまごっち カラフルマルチチャーム

マスコット部分とシリコンバンドの色がリンクしていてかわいい♪カラフルなチャームがたまごっちより登場！

シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグに付けたりコードまとめにしたり・・使い方いろいろ！

さらにシリコンバンドを取り外してマスコット部分だけをチャームとしても使えます★

価格：300円/1回(全6種)

(C)BANDAI

アニマル横町 めじるしアクセサリー

りぼん掲載の人気作『アニマル横町』がめじるしアクセサリーになって登場！半透明のちゅるちゅる感がかわいい(ハート)

価格：300円/1回(全5種)

(C)前川涼／集英社

東宝怪獣シリーズ DVD

ミニチュアチャームコレクション

東宝怪獣シリーズ、歴代ゴジラのDVDがミニチュアサイズで登場！

価格：300円/1回(全8種)

TM＆(C) TOHO CO., LTD.

BT21 フォトフレームマスコット

大人気キャラクターブランドBT21から、フォトフレームマスコットが登場！

キャラクターの顔の部分に推しの写真を入れられるマスコットです！

価格：400円/1回(全7種)

(C)BT21

ホロライブ

カプセル缶バッジコレクション オリジン2

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」より、オリジン衣装の缶バッジ第2弾が登場！

価格：400円/1回(全16種)

(C) COVER

ドズル社 まちぼうけ

大人気ゲーム実況グループ「ドズル社」からまちぼうけが登場！ネコおじは初立体化でラインアップ♪

価格：400円/1回(全6種)

(C)DOZLE Corp.

HUNTER×HUNTER ガシャポン！

コレクション G.I.編

G.I.編で登場するアイテムが立体物になって新登場！

価格：400円/1回(全5種)

(C)P1998-2026 (C)V・N・M

ヤマザキパン ミニチュアチャーム２

ヤマザキパンのミニチュアチャーム第2弾が登場！

価格：300円/1回(全6種)

(C)Yamazaki Baking Co., Ltd.

【フラットガシャポン】

テレタビーズ レンチキュラーポスター

テレタビーズのレンチキュラーポスターが新登場！

インテリアポスターにもぴったりなおしゃれさがポイントです！

価格：500円/1回(全4種)

(C)2026 DHX Worldwide Limited dba WildBrain.

2：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品をラインアップ！

カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。バンダイの商品はWEBページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならではの商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。

■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャポンどこ？ https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※販売状況は店舗オープン以降に確認できます。

『本屋さんのガシャポンのデパート』TSUTAYA南古谷店 キャンペーン開催！

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.