【CENE(セネ)】2026年4月17日からジェンダーの境界を再定義する新カテゴリー『UNISEX』コレクションをローンチ

株式会社CENE

株式会社CENE(代表取締役社長：平井 聡、本社：東京都渋谷区)が運営する、アクセサリーブランド「CENE（セネ）」は、2026年4月17日（金）より、新カテゴリー「UNISEX（ユニセックス）」コレクションをローンチいたします。

本コレクションは、「男性向け」「女性向け」といった従来の区分を前提とせず、個々の在り方や選択に寄り添う新たな視点から設計されたものです。

「誰のためのものか」という前提を問い直す試みであり、ブランドの視点そのものを拡張するアクションです。性別という境界を越えた先にある、より自由で構造的なスタイルを提案します。

UNISEX COLLECTION：https://cene.tokyo/collections/unisex-items

■VISUAL CONCEPT：PLAYFUL CONTROL ― 遊びの制御 ―

本コレクションのビジュアルでは、「PLAYFUL CONTROL（遊びの制御）」をコンセプトに掲げています。

それは無邪気な遊びではなく、意図された違和感。

ユーモアではなく、美的なズレ。

コントロールされた“遊び”によって生まれる緊張感が、従来の価値観を揺さぶり、新たな美しさを提示します。

■CENEの特徴

CENEはアクセサリーを、装飾の境界を越えた“アートピース”として提案します。無機質な素材の中に詩情を、静かなフォルムの中に意志を宿し、構築的でどこか芸術的な美しさを追求しています。

水や汗にも錆びにくく、変色や変形を最小限に抑える「サージカルステンレス」を用いています。「サージカルステンレス」は医療用器具等に使われ、肌に優しい素材です。肌荒れや劣化を気にせず楽しめるため、敏感肌や金属アレルギーの方も輝きを諦めることなく毎日を共に過ごせるアクセサリーです。

■オフィシャルサイト/SNS

OFFICIAL SITE：https://cene.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/cene_316l/

X：https://x.com/cene_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@cene___official

■店舗情報

CENE 原宿路面店

ご予約はこちら：https://cene.tokyo/pages/store

アクセス：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-34 セントラルプレイス原宿3F

営業時間：11：00～19：00

CENE ルクア大阪店

アクセス：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8F

営業時間：10:30～20:30

CENE タカシマヤ ゲートタワーモール店

アクセス：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール5F

営業時間：10:00～21:00

CENE 福岡天神路面店

アクセス：〒810-0021 福岡市中央区今泉2丁目1-60

営業時間：11:00～19:00

CENE ルミネ新宿2店

アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿ルミネ2-2F

営業時間：11:00～21:00

Essence by CENE ルミネ新宿2店

アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿ルミネ2-2F

営業時間：11:00～21:00

CENE ルミネ大宮店

アクセス：〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮店ルミネ2-3F

営業時間：10:00～21:00(日・祝日 10:00 ～ 20:30)

■会社概要

社名：株式会社CENE

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-9 オンデンフラット 2階202号室

設立：2013年1月

代表者：代表取締役社長 平井 聡

事業概要：

１.金属アレルギーに配慮したアクセサリーブランド「CENE（セネ）」を企画・製造・販売

２.自社運営のeコマースサイトおよび他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：https://cene.tokyo/

【報道関係のお問合せ】

株式会社CENE

PR担当 山内（ヤマウチ）

電話番号：03-5456-5978

（受付時間10時00分～19時00分）

メールアドレス：k-yamauchi@cene.jp