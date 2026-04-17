統合人事システム「COMPANY」、ITRの調査レポートで人事・給与ERP市場シェア1位を6年連続※獲得

株式会社WHI Holdings

株式会社WHI Holdings傘下の株式会社Works Human Intelligence（以下 WHI）は、コンサルティング・調査会社である株式会社アイ・ティ・アールが2026年3月に発行したレポートにて、ERP市場 人事・給与業務分野における6年連続※シェア1位を獲得したことをお知らせします。

※WHI設立の2019年度から最新2024年度までの6年間

シェア率の詳細

市場調査レポート「ITR Market View：ERP市場2026」において、ERP市場 人事・給与業務分野のシェア1位を獲得しました。

なお、株式会社アイ・ティ・アールが同じく2026年3月に発行した市場調査レポート「ITR Market View：人事・給与・就業管理市場2026」においても、昨年からシェア率を伸ばし、人事管理・給与管理・就業管理すべての市場でシェア1位を獲得しています。

WHIは、今後も統合人事システム「COMPANY」をさらに進化させ、大手企業および公共・公益法人の人的資本マネジメントを支援してまいります。

WHIについて

WHIは大手企業および公共・公益法人向け統合人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポートの他、HR関連サービスの提供を行っています。「COMPANY」は、人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメント等、人的資本マネジメントにまつわる業務領域を広くカバーしており、約1,200法人グループへの導入実績を持つ、ERP市場 人事・給与業務分野 シェアNo.1※の製品です。

私たちは、「人に真価を。」というコーポレートブランドのもと、企業と従業員の両者の価値を最大化するソリューションを提供することで、すべての人が「真価」を発揮し、情熱と貢献意欲を持って「はたらく」を楽しむ社会を実現します。

※2024年度 ERP市場 - 人事・給与業務分野：ベンダー別売上金額シェア 出典：ITR「ITR Market View：ERP市場2026」

会社概要

社名 ：株式会社Works Human Intelligence

所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1虎ノ門ヒルズステーションタワー10階

代表者：代表取締役最高経営責任者（CEO）安斎 富太郎

事業 ：大手法人向け統合人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供

URL ： https://www.works-hi.co.jp

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