マンション買取再販4年連続業界1位（※1）の株式会社レジデンシャル不動産、女性活躍推進の最高位「プラチナえるぼし認定」を取得― 全国で100社ほど、不動産買取再販業者で初めての取得（※2） ―

株式会社レジデンシャル不動産

株式会社レジデンシャル不動産（代表取締役：内田廣輝、以下「当社」）は、このたび、女性活躍推進法に基づく最高位認定である「プラチナえるぼし認定」を取得しましたので、お知らせいたします。

当社は2012年の創業以来、マンションを中心とした中古住宅再生事業を主業として全国に事業を展開し、現在は国内32拠点・海外2拠点を展開しております。マンション買取再販年間販売戸数ランキングでは4年連続で業界1位（※1）となり、良質な住まいをより多くのお客様へお届けしてまいりました。

今回の認定取得は、女性活躍推進に関する継続的な取り組みと、その実績が高く評価されたものです。

「プラチナえるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づく認定制度のうち、すでに「えるぼし認定」を取得した企業の中でも、一般事業主行動計画の目標達成や、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である企業に与えられる最高位の認定です。

当社はこれまで、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目を満たす「えるぼし認定」3つ星を継続取得してまいりました。さらに、女性がライフステージの変化を経ても安心して働き続けられる職場環境づくりに取り組み、このたび「プラチナえるぼし認定」の取得に至りました。

当社では、女性活躍推進に向けた主な取り組みとして、時間単位有給休暇、短時間勤務制度、エル休暇、看護休暇、キッズデイ休暇、産休・育休などの各種制度を整備しています。

加えて、一般事業主行動計画を策定・公表し、すべての社員が働きやすく、働きがいを持ち、それぞれの能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指してまいりました。

今後も当社は、性別にかかわらず一人ひとりが能力を最大限に発揮できる組織づくりを推進し、働きやすさと働きがいの両立を図りながら、持続的な企業成長と社会への貢献を目指してまいります。

【プラチナえるぼしとは】

「プラチナえるぼし認定」は、厚生労働省が女性活躍推進法に基づき認定する制度です。

「えるぼし認定」を受けた企業のうち、一般事業主行動計画の目標を達成し、女性活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である企業が認定されます。評価項目には、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目があります。なお、厚生労働省公表の認定状況では、プラチナえるぼし認定企業は令和7年9月末時点で全国95社であり、全国でも100社ほどしか認定されていない非常に希少性の高い認定です。

【レジデンシャル不動産概要】

会社名：株式会社レジデンシャル不動産

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合9-14-2 レジデンシャルビル

代表者：代表取締役 内田廣輝

設 立：2012年2月

所属団体：（一社）日本経済団体連合会（経団連）、（公社）全国宅地建物取引業保証協会、（一社）リノベーション住宅推進協議会、（公社）首都圏不動産公正取引協議会

公式HP：https://e-resi.jp/

（※1）リフォーム産業新聞社買取再販年間販売戸数ランキング２０２５より

（※2）2026年4月（当社調べ）