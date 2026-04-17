イラストレーターmikkoが描く『リトル・マーメイド』の新コレクションをディズニーストアで4月24日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、人気イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションを、ディズニーストア店舗で4月24日（金）より、ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストアでは先行して4月21日（火）より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

※ ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

特集ページ :http://disneystore.jp/illustrated-by-mikko/2026/

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページ(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20260417_101)よりご確認ください。

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［画像掲載商品］

トートバッグ 4,200円/ ウォーターボトル 2,200円/ ミラーキーチェーン 1,800円/ ぬいぐるみ＜アリエル＞ 4,200円/

ぬいぐるみキーチェーン＜マックス＞ 2,800円

ディズニーストアから、イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場します。きらめく海の世界を、やわらかな色使いと繊細なタッチで表現した幻想的な描き起こしアートです。アリエルをはじめ、フランダーやセバスチャン、マックスといったキャラクターに加え、貝殻や泡などのモチーフを取り入れた、心ときめくコレクションです。mikkoさんならではの魅力があふれるアリエルの表情や仕草にもご注目ください。

ラインナップは、ドレス姿のアリエルのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ウォーターボトルやハンカチーフなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨が充実。大きなフリルが華やかなトートバッグやビーズストラップがポイントのカードホルダーなど、可愛いが詰まったアイテムを豊富に取り揃えます。ホログラム仕様のステッカーセットは、コレクションとしてはもちろん、お友達との交換にもおすすめです。さらに、ふわふわの毛並みが愛らしいマックスをモチーフにしたポーチやクッションにもなるブランケットなど、ファン心をくすぐるアイテムも登場します。シークレットコレクションからは、クリア素材がキュートな全6種のマルチポーチをご用意しました。

［商品一部抜粋］

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【mikko プロフィール】

“女の子の毎日に寄り添ったイラスト”をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしくチャーミングなイラストを得意とするイラストレーター。

※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disneyを必ずご記載ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。