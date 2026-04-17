白馬岩岳マウンテンリゾート、4月23日よりグリーンシーズン営業開始！環境保護イベント「ゲレンデClean Act」や山頂音楽フェスなどのイベントを展開

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する「白馬岩岳マウンテンリゾート」 において、2026年4月23日（木）より、2026グリーンシーズンの営業を開始いたします。

本シーズンは、雄大な北アルプスの絶景を望む山頂エリアをはじめ、多彩なアクティビティや季節限定のコンテンツを展開し、幅広い世代のお客様により一層お楽しみいただける滞在体験をご提供します。

また、環境保全活動や地域連携の取り組みも推進し、自然と共生する持続可能なリゾート運営を目指してまいります。

冬季に利用されたゲレンデを美しく保つ環境保護イベント「ゲレンデClean Act」

4月25日（土）に、冬季にご利用いただいたゲレンデおよび周辺エリアを対象に、グリーンシーズンの幕開けとして参加者の皆さまとともにゴミ拾いを行う環境イベントを実施いたします。

本イベントでは、自然の恵みに支えられた山への感謝の気持ちを形にするとともに、次のシーズンに向けて美しい景観を守り、持続可能な山岳環境を次世代へつないでいくことを目的としています。

実施日：2026年4月25日（土）※雨天中止

時間：13:00 ゴンドラ山麓駅前 受付

13:30～14:30 山頂エリア清掃作業

15:00 終了

※受付後、ゴンドラにて山頂へ移動していただきます。

※終了後は自由解散となります。そのまま山頂にご滞在もできます。

お礼品：参加者には2026グリーンシーズン招待券1枚をプレゼント

定員：先着50名様

参加費：無料（ゴンドラリフト乗車料金不要）

服装：動きやすい服装と靴（サンダル不可）、軍手

GW限定！お子様向けVR体験イベントを開催！

GWに小さなお子様を対象に、動物たちに囲まれながら、落ちたどんぐりをたくさん拾ってカゴに入れるVRゲームを実施します。コントローラーを使用せず、臨場感のある映像の中で手で拾う仕草だけで遊べるため、だれでも簡単に体験ができます。

名称：岩岳どんぐりひろいVR

実施日：4月29日（水）～5月6日（水）

場所：山頂ブナ林ティピテント内

時間：9:00～15:00

体験時間：約2分

料金：無料（別途リゾート入場チケットが必要）

対象：7歳以上の小学生（要保護者同伴）

「岩岳どんぐりひろいVR」イメージ画像

「白馬岩岳マウンテンリゾート」内の飲食店で春のメニューが続々登場！

白馬ヒトトキノモリ内のCHAVATY HAKUBAでは、北アルプスエリアで採れたブルーベリーを使ったスコーンとドリンクメニューを春限定で提供します。また、山頂エリアのHAKUBA MOUNTAIN HARBOR内のTHE CITY BAKERYでは、老若男女が楽しめる春限定のジュースが登場します。素材の美味しさを存分に引き出した一杯を片手に、新緑の絶景をぜひご堪能ください。

【CHAVATY HAKUBA春限定メニュー概要】

メニュー名：ブルーベリースコーン

料金：400円（税込）

内容：完熟ブルーベリーを自家製のピューレにして、たっぷりと生地に練り込み焼き上げました。果実がぎゅっと詰まったブルーベリーの鮮やかな色彩に、ブルーベリーの濃厚な味わいと優しい甘さが広がります。

提供期間：4月23日（木）～7月17日（金）

メニュー名：ブルーベリークラフトコーラ

料金：780円（税込）

内容： 北アルプスの澄んだ空気の中で育てられたブルーベリーを贅沢に使用し、茶葉と数種のスパイスで丁寧に煮込んだ、特製のクラフトコーラです。果実そのものを感じる瑞々しさと、スパイスが織りなす奥行きある味わいをお楽しみください。

提供期間：4月23日（木）～7月17日（金）

【THE CITY BAKERY 春限定メニュー概要】

メニュー名：大阪ミックスジュース

料金：820円（税込）

内容：日本１号店を大阪に構えるNY発祥のベーカリーが、“ミックスジュース”をオマージュ！黄桃のダイスカット、パイナップル、バナナにアップルジュース、牛乳をミックス。ミルキーさの中に、果物のジューシーな酸味が溢れます。半世紀以上愛され続ける元祖のように、子どもから大人まで世代を超えてお楽しみいただきたい！バリスタの想いが詰まった一杯です。

提供期間：4月23日（木）～6月17日（水）

立山黒部アルペンルート×白馬岩岳マウンテンリゾート 相互優待キャンペーンを実施！

白馬岩岳マウンテンリゾートと、長野県側の玄関口・扇沢駅（大町市）からアクセス可能な立山黒部アルペンルートでは、期間中、いずれかの施設をご利用いただいた際のチケットをご提示いただくことで、もう一方の施設を特別割引価格でチケットをご購入いただける相互優待キャンペーンを実施しています。

また、今シーズンからは「アソビュー！」にて、白馬岩岳マウンテンリゾートの「リゾート入場チケット」と、黒部ダムまでアクセス可能な電気バスの乗車チケットがセットになったコラボチケットを販売しております。このグリーンシーズンは、両エリアを周遊しながら、それぞれの魅力をお得にお楽しみください。

※4月22日（水）から販売予定

URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/iYYsWMrWHj/ticket0000050090/

大自然と北アルプスの絶景を満喫できる各種コンテンツやイベントを実施

標高1,100mに位置し、絶景を眼下に開放感とスリルを味わえる超大型ブランコ「白馬ジャイアントスウィング」や、最大5時間待ちを記録した絶景ブランコ「ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦争」、絶景を楽しみながら参加できる手ぶらリラックスヨガ、乗馬アトラクション、マウンテンバイクなど、人気のアクティビティを今シーズンも提供いたします。

さらに、6回目を迎える音楽ライブの開催も予定しています。老若男女問わず、何度訪れてもお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。

※春期間は融雪状況により、各アクティビティの営業期間が異なる場合があります。詳細は公式HPをご確認ください。

【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」開催概要】

■開催日時：2026年5月16日（土）～24日（日）

※音楽フェスは5月23日（土）、24日（日）

■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056）

■体験メニュー（予定）

・音楽ライブ／ヨガイベント／熱気球体験／ワークショップなど

■料金

・リゾート入場チケット（ゴンドラリフト往復乗車・5線サウスリフト乗車含む）

:大人2,900円、小人1,600円、ペット（一頭につき）800円

その他有料プログラムあり

■音楽ライブ

・開催日時：5月23日（土）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

5月24日（日）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

・料金：1日券 10,500円／2日間通し券 20,000円

（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、入場時別途ドリンク代600円必要）

・出演アーティスト（2026年4月17日現在）

▼ヤッホー！ステージ（入場には音楽ライブチケットが必要となります）

5月23日（土）：OCHA NORMA、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、SCANDAL、miwa、BLUE ENCOUNT、オープニングアクト：由薫

5月24日（日）：家入レオ、GAKU-MC、SHE’S、スキマスイッチ、ハラミちゃん、PES（RIP SLYME）、オープニングアクト：パーカーズ

▼ヒトトキノモリステージ（入場にはリゾート入場チケットが必要となります）

5月23日（土）：奥華子、寺中友将（KEYTALK）、中田裕二、橋口洋平（wacci）

オープニングアクト：月山鈴音

5月24日（日）：ISEKI（キマグレン）、杉本琢弥、眉村ちあき、Rake

・チケット販売

一般プレイガイド販売

▼申込・購入先

・イープラス：https://eplus.jp/hakuba2026/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26／Pコード：316-533(https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26%EF%BC%8FP%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%9A316-533)

・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakuba2026 ／Lコード：76092(https://l-tike.com/hakuba2026%20%EF%BC%8FL%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%9A76092)

・TIGET：https://tiget.net/events/451887

■公式URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

■主催：HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 実行委員会

■特別協賛：株式会社アルペン

■企画制作：株式会社 葉風舎

【絶景手ぶらリラックスヨガ＠白馬ヒトトキノモリ】

日時：

5月：2日(土)、3日(日)、4日(月)、5日(火)、16日（土）、17日(日)

7月：19日(日)、26日(日)

8月：2日(日)、8日(土)、9日(日)、10日(月)、11日(火)、15日（土）、16日（日）、23日(日)、30日(日)

9月：6日(日)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、21日(月)、22日(火)、27日(日)

10月：4日(日)、11日(日)、18日(日)、25日(日)

11月：1日(日)、3日(火)、8日(日)

場所：白馬ヒトトキノモリ（雨天時はHPをご確認ください）

インストラクター：KAYO FIT BODY

時間：10:30～／12:00～／13:30～ 各30分

※時期により変更となる場合がございます。HPをご確認ください。

料金：無料（別途リゾート入場チケットが必要）

【岩岳MTB PARK】

営業期間：2026年４月29日（水・祝）～11月8日（日）

※天候等により営業開始日の変更、コースCLOSEとなる場合がございます。

料金：1日券 大人6,000円、小児4,000円

※回数券の販売もあります。

また、岩岳リゾートはペットも一緒にお楽しみいただけるよう、今シーズンもペットフレンドリーなエリアやコンテンツをご用意します。バギークルーズで、家族みんなで新緑溢れる景色を駆け降りる体験ができるほか、山頂にドッグランを設け、木立の中、比較的涼しい環境で思いっきり走り回ることができます。

岩岳リゾートは、お客様の安全と自然保全に努めながら、白馬岩岳でしか体験できない時間や感動を提供してまいります。

【白馬岩岳マウンテンリゾート 概要】

営業期間：2026年4月23日（木）～11月15日（日）

※11月9日（月）～15日（日）はゴンドラのみの運行となります。

営業時間：8:30～17:00

料金：リゾート入場チケット（ゴンドラ・5線サウスリフト往復含む）：大人2,900円、小人1,600円、ペット（一頭につき）800円

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL：0261-72-2474

駐車場： 1,000台（無料）※一部期間は有料

アクセス：東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、

最寄IC（長野IC、安曇野IC、糸魚川IC）から幅広道路で約1時間

公式HP：https://iwatake-mountain-resort.com

【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆株式会社岩岳リゾートについて

「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」の実現をミッションに掲げる、株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社です。長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

URL：https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1