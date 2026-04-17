6月13日(土)より【TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フェア】の開催が決定！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年6月13日(土)より【TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フェア】を開催致します。





2026年7月より、TOKYO MXほか各局にて放送を控えるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」。


放送を記念し、アニメイト＆ゲーマーズにてフェアの開催が決定しました。


アニメイラストを使用した新商品が登場します。


さらに、アニメイトとゲーマーズそれぞれで異なるデザインの購入特典をご用意しました。



■イベント概要

【スケジュール】


事前予約｜2026年4月17日(金) 12:00～
フェア｜2026年6月13日(土)～6月28日(日)



【店舗】


アニメイト｜池袋本店・秋葉原店・新宿店・渋谷店・仙台店・横浜ビブレ店・名古屋店・大阪日本橋店・梅田店・福岡パルコ店・アニメイト通販


ゲーマーズ｜全店・ゲーマーズ通販



■商品情報


バンドリ！ ゆめ∞みた　アクリルスタンド 放送記念フェアver.

価格：各1,760円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　クリアホルダー 放送記念フェアver.

価格： 770円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　ステッカーセット 放送記念フェアver. 仲町あられ

価格：990円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　ステッカーセット 放送記念フェアver. 宮永ののか

価格： 990円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　ステッカーセット 放送記念フェアver. 峰月律

価格：990円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　ステッカーセット 放送記念フェアver. 藤都子

価格：990円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　ステッカーセット 放送記念フェアver. 千石ユノ

価格：990円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　トレーディングお名前ロゴミニアクスタ 放送記念フェアver.

価格：550円（税込）






BanG Dream! YUME∞MITA　トレーディング缶バッジ 放送記念フェアver.

価格：550円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　トレーディングアクリルキーホルダー 放送記念フェアver.

価格：880円（税込）






バンドリ！ ゆめ∞みた　トレーディングアクリルプレート 放送記念フェアver.

価格：770円（税込）






■お買い上げ特典


【アニメイト特典】L判ブロマイド（全3種）

【ゲーマーズ特典】L判ブロマイド（全3種）



期間中、『BanG Dream!』関連のグッズを2,200円（税込）お買い上げごとに、L判ブロマイドをランダムで1枚差し上げます。


※特典の絵柄はお選びいただけません


※なくなり次第終了致します


※アニメイト、ゲーマーズの特典絵柄はそれぞれ異なります



■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP


https://bushiroad-creative.com/topics/99457/




・ブシロードクリエイティブ公式HP


https://bushiroad-creative.com/




・ブシロードクリエイティブ公式X


@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)




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