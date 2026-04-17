6月13日(土)より【TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フェア】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年6月13日(土)より【TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」放送記念フェア】を開催致します。

2026年7月より、TOKYO MXほか各局にて放送を控えるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」。

放送を記念し、アニメイト＆ゲーマーズにてフェアの開催が決定しました。

アニメイラストを使用した新商品が登場します。

さらに、アニメイトとゲーマーズそれぞれで異なるデザインの購入特典をご用意しました。

■イベント概要

【スケジュール】

事前予約｜2026年4月17日(金) 12:00～

フェア｜2026年6月13日(土)～6月28日(日)

【店舗】

アニメイト｜池袋本店・秋葉原店・新宿店・渋谷店・仙台店・横浜ビブレ店・名古屋店・大阪日本橋店・梅田店・福岡パルコ店・アニメイト通販

ゲーマーズ｜全店・ゲーマーズ通販

■商品情報

バンドリ！ ゆめ∞みた アクリルスタンド 放送記念フェアver.

価格：各1,760円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた クリアホルダー 放送記念フェアver.

価格： 770円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた ステッカーセット 放送記念フェアver. 仲町あられ

価格：990円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた ステッカーセット 放送記念フェアver. 宮永ののか

価格： 990円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた ステッカーセット 放送記念フェアver. 峰月律

価格：990円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた ステッカーセット 放送記念フェアver. 藤都子

価格：990円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた ステッカーセット 放送記念フェアver. 千石ユノ

価格：990円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた トレーディングお名前ロゴミニアクスタ 放送記念フェアver.

価格：550円（税込）

BanG Dream! YUME∞MITA トレーディング缶バッジ 放送記念フェアver.

価格：550円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた トレーディングアクリルキーホルダー 放送記念フェアver.

価格：880円（税込）

バンドリ！ ゆめ∞みた トレーディングアクリルプレート 放送記念フェアver.

価格：770円（税込）

■お買い上げ特典

【アニメイト特典】L判ブロマイド（全3種）【ゲーマーズ特典】L判ブロマイド（全3種）

期間中、『BanG Dream!』関連のグッズを2,200円（税込）お買い上げごとに、L判ブロマイドをランダムで1枚差し上げます。

※特典の絵柄はお選びいただけません

※なくなり次第終了致します

※アニメイト、ゲーマーズの特典絵柄はそれぞれ異なります

■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/99457/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

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