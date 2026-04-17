グローバルスマートプロジェクターブランドのXGIMIが贈る「トップ・ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー・アワード」をSB C&Sが受賞

SB C&S株式会社

世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、世界のホームプロジェクター市場で高いシェアを誇るスマートプロジェクターブランドであるXGIMI（エクスジミー）主催の「XGIMI Global Summit 2026」において、「トップ・ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー・アワード」を受賞しました。

「XGIMI Global Summit 2026」における「トップ・ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー・アワード」は、2025年に日本市場における販売拡大および販売チャネル展開を牽引し、XGIMIブランドの成長に大きく貢献したディストリビューターに贈られる賞です。世界で最も成熟し、競争の激しい家電市場の一つであるホームプロジェクター市場において、SB C&Sは、「XGIMIの飛躍的な成長を牽引する上で極めて重要な役割を果たしてきた」として表彰されました。SB C&Sが長年にわたり培った市場知見とディストリビューターとしての洞察力を基に、強固な販売ネットワークを活用しながら、XGIMIブランドの日本市場でのプレゼンス向上に貢献したことが評価されています。

今後もSB C&Sは、全国の販売ネットワークを生かし、日本市場におけるXGIMI製品のさらなる販売拡大を支援していきます。

【SB C&Sの主な取り扱い製品】

SB C&Sでは、「HORIZON 20（ホライゾン トゥエンティ）」シリーズをはじめとした、多彩なXGIMI製品を取り扱っており、全国の大手家電量販店や、SB C&Sが運営する「トレテク！ソフトバンクセレクション」を含めた各社のオンラインショップなどを通して日本国内での販売を拡大しています。

※ 製品により販売店は異なります。

「HORIZON 20 Max」

XGIMIが開発した「X-Master（エックスマスター） レッドリングレンズ」に加えて、「X-Master RGB 3色レーザーエンジン」を搭載した4Kホームプロジェクターです。5,700 ISOルーメンの高水準の明るさで、日中でもクリアな映像を投影します。垂直±120％、水平±45％のレンズシフトと光学ズームにより、多様な設置環境に柔軟に対応します。1msの低遅延とVRR対応により、ゲーミング用途にも配慮した仕様です。

XGIMIについて

XGIMIは2013年に設立された、米国、ヨーロッパ、日本を含む世界で100以上の国と地域で選ばれている次世代のプロジェクターブランドであり、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特長です。2014年には第一世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、さまざまなモデルのスマートプロジェクターを製造しています。グローバルホームプロジェクター市場において高いシェアを誇り、全世界出荷台数700万台を突破し、業界をリードしています。

XGIMI公式サイト： https://jp.xgimi.com/

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