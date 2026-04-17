【lilyeve】韓国発の頭皮ケアブランド〈リリーイブ〉が全国のロフトおよびロフトネットストアにて販売を順次開始！

Bitelab Co., Ltd

Bitelab Co., Ltd （本社：韓国ソウル）が展開するビューティーヘアケアブランド「lilyeve(リリーイブ)」 は、2026年4月18日（土）*¹より全国のロフトおよびロフトネットストア*²にて順次販売を開始いたします。

※1 店頭展開開始日は店舗により異なります。

※2 一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

展開商品について

今回展開するのは、ブランド内売上第1位*¹を誇る人気シリーズ「ヘアアンプル」2種です。

グローターン エクソソームブラシ APスカルプターン シカPDRN*²ブラシ AP

頭皮ケアやヘアケアへの関心が高まる中、本シリーズはそれぞれ異なるアプローチで頭皮と髪をすこやかに保つケアアイテムとして、多くのお客様から支持を集めています。

グローターンは髪のボリュームケアに、スカルプターンは健やかな頭皮環境を整えることに特化しており、目的に応じた使い分けが可能です。

*¹ 自社調べ

*² 加水分解DNA(整肌成分)

2つのアイテムの違いと特徴

■グローターン エクソソーム*¹ブラシ AP

ー髪の健やかなコンディションに着目、健やかな新しい髪印象へー

グローターン エクソソーム*¹ブラシ APは、新しい髪が生え始める“頭皮コンディション”に着目した

頭皮ケアアンプルです。植物由来のナノエクソソーム*¹を配合しており、微細粒子が頭皮へなじみやすく、ベタつきにくい使用感を実現しています。

また、ブラシ一体型の設計により、手を汚さず、そのまま塗布し、頭皮と髪になじませることが可能です。



イマドキのK-POPアイドルの様に髪の根元からふんわりボリューム感のある印象を目指したい方にはおすすめとなります。

＜特長＞*²

・毛周期に着目し、頭皮環境を整えることで健やかな頭皮環境を整えるケアをサポート

・髪と頭皮をすこやかに保つうるおいを補給し、健康的な髪を維持

・敏感な頭皮にも配慮した設計

＜こんな方におすすめ＞

・根元のボリューム不足が気になる方

・頭皮環境を整えたい方

・頭皮がデリケートな方

グローターン エクソソームブラシ AP

内容量 100ml 価格 2,640円(税込)

*¹ ドクダミエキス、乳酸桿菌発酵液、ツルドクダミ根エキス(すべて整肌成分)

*² 効果には個人差があります

■スカルプターン シカPDRN*¹ブラシ AP

ー頭皮をクーリングし、すこやかな環境へー

スカルプターン シカPDRN*¹ブラシ APは、頭皮のコンディションを整えることに特化したアイテムです。紫外線や乾燥によるダメージを受けた頭皮をクーリング感でリフレッシュし、頭皮の乾燥によるフケ・かゆみを防ぐケアをします。また、さっぱりとした使用感で、皮脂やムレが気になる方にも適しています。

＜特長＞*²

・頭皮環境を整え、健やかな毛髪の土台づくりをサポート

・シカPDRN*¹配合により、スキンケア発想の頭皮ケアを実現

・髪をすこやかに保ち、ボリューム感のある印象へ

＜こんな方におすすめ＞

・フケや皮脂、頭皮トラブルが気になる方

・頭皮の赤みや熱感を抑えたい方

・髪にハリ・コシを与えたい方

スカルプターン シカPDRNブラシ AP

内容量 100ml 価格 2,640円(税込)

*¹ 加水分解DNA(整肌成分)

*² 効果には個人差があります

シーンに合わせた使い分けの提案

どちらのアイテムも日常的に取り入れやすい設計ですが、時間帯に応じた使い分けがおすすめです。

・朝：スカルプターンで頭皮をすっきりリフレッシュ

・夜：グローターンで頭皮にうるおいを与えるボリュームケア

このように使い分けることで、頭皮環境と髪の成長の両面から効率的にケアすることが可能です。

今後の展開

リリーイブは今後も頭皮環境に着目した製品開発を通じて、多様化するニーズに応えながら、健やかで美しい髪づくりをサポートしてまいります。

今回の全国のロフトおよびロフトネットストアの展開を皮切りに、より多くのお客様にブランドの魅力をお届けしていきます。

■ lilyeve(リリーイブ)

リリーイブはダメージヘアや頭皮の乾燥など、誰もが抱えるさまざまな髪の悩みに寄り添うトータルヘアケアブランドです。自宅でもサロン発想のヘアケアを手軽にでき、忙しい日常でも続けやすいようなヘアケア習慣をご提案しています。

ブランド名のリリーイブという名前は英語のリリーブ relieve(やすらぎ、やわらげる)という言葉からインスピレーションをつけて生まれ、心地よさと優しさを届けたいという思いから、皆様一人一人の髪の悩みに寄り添えるような商品を開発しています。

どんなに忙しい日々の中でも、 あなたが「大切にされている」と感じられるように。

やさしく、効果的に、美しく―― それがリリーイブの約束です。

【lilyeve 公式サイト情報】

■lilyeve 公式 Instagram :https://www.instagram.com/lilyeve_jp/

■lilyeve 公式 X : https://x.com/jp_lilyeve

【lilyeve 公式販売ショップ情報】

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/lilyeve_jp

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/lilyeve/page/B307F6D1-7873-4EC8-8141-EAD8D7F67D97?lp_asin=B0DXPGSDZJ&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/lilyeve/page/B307F6D1-7873-4EC8-8141-EAD8D7F67D97?lp_asin=B0DXPGSDZJ&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)