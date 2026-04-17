たまごっち ふぁくとり～！ スイーツまん「HOW’zではっけん！たまごっちまん」をハラカド「HOW’z」にて発売

株式会社BookLive

株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区・代表取締役社長：竹中 一博）の人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ『たまごっち ふぁくとり～！』を東京都渋谷区の商業施設「ハラカド」にて運営しています。今回、有限会社春華堂（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：山崎貴裕）とのコラボレーションにより、たまごっちをイメージしたスイーツまん「HOW’zではっけん！たまごっちまん」を、春華堂が運営する同「ハラカド」内のカフェレストラン「HOW’z（よみ：ハウズ）」にて、2026年4月17日（金）より販売開始します。

■「HOW’zではっけん！たまごっちまん」 全2種

１.くちぱっち まっちゃ \500（税込）

日本最大茶のひとつ、静岡茶。その中でも爽やかな香りとやさしい甘みが特徴の川根茶を使用した抹茶クリームをたっぷり包みました。静岡県産抹茶ならではの奥行きある香りに、ほんのり心地よい苦み。甘さと絶妙なバランスは、くいしん坊のくちぱっちもきっと大満足の仕上がりです。

ひとつひとつ手づつみで仕上げた生地は、むっちりとした食感。蒸しあげることで、中からとろ～りと抹茶クリームがあふれ出します。ほかほかに蒸された姿は、くちぱっちも思わず微笑んでしまうような愛らしさです。

（アレルギー品目：卵・小麦・乳成分・大豆）

２.でかべびまるっち ちょこれ～と \500（税込）

甘えん坊で、ちょっとわがままなでかべびまるっちを優しく包み込むような、濃厚チョコレートクリームに仕上げました。使用したのは、世界中のショコラティエから愛されるフランス・ヴァローナ社の「カライブ」カカオ66％。力強いカカオ感の中にやさしい甘みと奥深い香りが広がります。

むっちりとした生地に包まれた濃厚なチョコレートクリームは、食べる人の気持ちをそっと受け止めてくれるような味わい。

大人になっても甘えたいときに食べたい本格チョコレートのご褒美スイーツまんです。

（アレルギー品目：卵・小麦・乳成分・大豆）

本企画は、ハラカド内の同一フロアに店舗を構える両社が、来店されるお客様にたまごっちの世界観をより楽しんでいただきたいという思いから実現しました。「うなぎパイ」で知られる明治20年創業の菓子屋・春華堂が受け継いできた技と想いを大切にしながら、素材と製法にこだわり開発した“まっちゃ”と“ちょこれ～と”2種類のスイーツまん「HOW’zではっけん！たまごっちまん」をお楽しみください。

■「HOW’zではっけん！たまごっちまん」販売方法

本商品は先着順にて販売いたします。なお、混雑状況に応じて、店頭にてLINEアプリを使用したデジタル整理券を配布いたします。

販売開始から1週間は、デジタル整理券制でのご案内を予定しております。

※混雑状況に応じて、整理券配布期間は延長となる場合がございます。

詳細は「HOW’z」公式Instagram（https://www.instagram.com/howz_harakado/）にてご確認ください。

●整理券取得方法・商品お渡し時間

10:15より、東急プラザ原宿「ハラカド」エントランス付近に設置されたQRコードから取得いただけます。12:00～15:00の間に、店頭にて商品をお渡しいたします。お受取時間内に店頭にお越しください。

●購入可能数・販売予定数

整理券1枚につき、各種1個ずつ（合計2個まで）ご購入いただけます。（先着順）

なお、ひとつひとつ手作りのため、1日につき各種50個程度の販売を予定しております。

●最新情報の発信について

整理券の配布状況や販売数などの最新情報は、「HOW’z」公式Instagram（https://www.instagram.com/howz_harakado/）にて発信いたします。

●注意事項

・商品の製造状況により、整理券配布が早期終了する場合がございます。

・15:00以降、在庫がある場合は通常販売を行います。

【HOW’z（ハウズ）について】

HOW’zは「CREATE by LOCAL」をテーマに、全国の素材を使った料理を楽しめるカフェレストラン。全国の生産者に会いに行き、厳選した食材や菓子屋として139年間培ってきた職人の手わざが光るオリジナルのお土産菓子、クリエイターとコラボレーションした器やカトラリーなどのHOW’z限定グッズを取り扱っています。

・店舗名：HOW’z （よみ：ハウズ）

・所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目31-21 東急プラザ原宿 ハラカド3階

・営業時間：11:00～23:00 （Food Lo: 22:15/Drink Lo:22:30)

Lunch 11:00-14:30 ／ Sweets 14:30-17:00

Dinner 17:00-23:00

・客席数：約80席

・定休日：1月1日 他不定休

・Instagram URL：https://www.instagram.com/howz_harakado/

【「たまごっち ふぁくとり～！」について】

『たまごっち ふぁくとり～！』は、“体験”をコンセプトとした店舗で、ただ商品を購入するだけでなく、お客様自身でカスタマイズできる商品をご用意しております。また「ふぁくとり～」をイメージした内装と、ユニフォームを身にまとったスタッフがおり、店内に足を踏み入れると『たまごっち ふぁくとり～！』の世界観を体験できます。

・店舗名：たまごっち公式ショップ『たまごっち ふぁくとり～！』

・店舗所在地：東急プラザ原宿「ハラカド」3階 321、322区画

（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド）

・営業時間：11:00-21:00

・入場料：無料

・公式サイト：https://tamagotchi-factory.jp/

※深夜・始発電車到着前における各施設周辺での待機は禁止です。

※店舗周辺をはじめ館内での商品交換・転売等の行為は禁止です。

店舗の営業日・営業時間は各施設の営業に準じて変更となる場合があります。

※安全のため、スタッフの指示に従ってください。

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

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