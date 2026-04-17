サンマルクカフェが山形県に初出店「サンマルクカフェ イオンモール山形南店」が4月24日(金)よりオープン

株式会社サンマルクカフェ

サンマルクカフェは、1999年に東京都銀座に１号店をオープンし、定番商品「チョコクロ」をはじめとした全てのパン、サンドイッチを店内で手作りし提供するベーカリーカフェです。この度4月24日（金）より、山形県初出店となる「サンマルクカフェ イオンモール山形南店」を「イオンモール山形南」内に新規オープンいたします。本店舗は、温かい雰囲気が特徴的な内装のデザインでおひとりでのご利用はもちろん、友達、ご家族と一緒におくつろぎいただける空間となっております。

また、新規オープンを記念し、「チョコクロBOX（チョコクロ5個入）」1箱または「ゆず茶」1瓶と、イオンモール山形南店のすべての商品で使用可能なお会計から500円オフとなる「オープン記念チケット」6枚がついたスペシャルセットを4月24日（金）から期間限定・数量限定で販売いたします。「チョコクロ」は、サクサクのクロワッサン生地でビターテイストのチョコレートを包み、店内のベーカリーオーブンで焼き上げたサンマルクカフェを代表する人気商品です。この機会にぜひ、「チョコクロ」をはじめとした店内製造の焼きたてパンやコーヒーをお楽しみください。

内容：

１.「チョコクロBOX（チョコクロ5個入）」1箱、

「オープン記念チケット（お会計から500円オフ）」6枚

価格：3,000円（税込）

販売期間：4月24日（金）～数量限定のためなくなり次第終了

有効期限： 2026年7月31日（金）

２.「ゆず茶」１瓶、

「オープン記念チケット（お会計から500円オフ）」6枚

価格：3,000円（税込）

販売期間：4月24日（金）～数量限定のためなくなり次第終了

有効期限： 2026年7月31日（金）

※数量限定のためなくなり次第販売終了いたします。

※「オープン記念チケット」はイオンモール山形南店でのみご利用いただけます。

※本セットの購入に「オープン記念チケット」はご利用いただけません。

店舗情報

店舗名 ：サンマルクカフェ イオンモール山形南店

オープン日：2026年4月24日（金）

住所 ：山形県山形市若宮3-7-8 イオンモール山形南 １階

営業時間：10:00～21:00

店舗面積：36.93坪

客席数 ：禁煙65席

サンマルクカフェについて

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

会社概要

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。