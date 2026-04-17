京都府初のBYD正規ディーラー店舗「BYD AUTO 京都四条」が2026年4月18日（土）オープン

BYD JAPAN 株式会社

BYDの日本法人、BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）の正規ディーラーである株式会社バックスeモビリティ（*1）（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：三田 真之）は、2026年4月18日（土）に、京都府初となるショールームを備えた正規ディーラー店舗「BYD AUTO 京都四条」をオープンします。

オープン初日となる4月18日（土）、19日（日）の2日間はオープニングフェアを開催し、今夏発売予定のBYDの電気で走る軽自動車「BYD RACCO」を特別展示。京都でBYD車の試乗や購入相談をご希望のお客様に向け、いま話題の注目モデルを間近でご覧いただける機会をご提供します。

（*1）株式会社バックスeモビリティは、株式会社オートバックスセブン（本社：東京都江東区、代表取締役 社長：堀井 勇吾）の連結子会社（孫会社）です

京都府京都市にオープンする「BYD AUTO 京都四条」

「BYD AUTO 京都四条」は、京都市内の主要幹線道路である四条通と葛野大路通が交わる「葛野大路四条」交差点至近に位置し、名神高速道路「京都南IC」からも車で約20分と、多方面からアクセスしやすい立地です。周辺には飲食店やショッピング施設も充実しているため、お買い物やレジャーの機会にあわせてBYDの最新モデルを気軽にご体感いただけます。

ショールームには、2025年12月1日（月）に発売したスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、「RJCカーオブザイヤー2025-2026」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン）」に加え、「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」を展示する予定です。白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、お客様のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機しており、商談や試乗の受付等を担当します。

大切なお客様のお車を整備するサービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルなサービス・スタッフを配置。店舗全体で、お客様の快適なe-Lifeを力強くサポートしてまいります。

■「BYD AUTO 京都四条」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43078/table/215_1_d8cfdef3f68b4abc2fb1385f18005580.jpg?v=202604170251 ]

【販売モデルについて】

現在発売中のスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、クロスオーバーSUV「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」など、販売モデルの詳細はBYD公式サイトにてご確認いただけます。

＜電気自動車＞

▶「BYD ATTO 3」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/atto3/

▶「BYD DOLPHIN」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/dolphin/

▶「BYD SEAL」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/seal/

▶「BYD SEALION 7」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/sealion7/

＜スーパーハイブリッド＞

▶「BYD SEALION 6」製品ページ：https://byd.co.jp/e-life/cars/sealion6/

BYDスーパーハイブリッド「BYD SEALION 6」RJCカーオブザイヤー2025-2026インポートカーオブザイヤー受賞「BYD SEALION 7」

【BYD Auto Japan株式会社について】

BYDの日本法人 ビーワイディージャパン株式会社の100%出資子会社として設立したBYD Auto Japanは、日本でのBYD製乗用車の販売およびサービスを専業に行う会社です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43078/table/215_2_f5ab131b59faf8f75763849286fdad8d.jpg?v=202604170251 ]

【BYDグループとは】

BYDグループは、中国・深圳に本社を置くグローバル企業であり、環境に優しい世界を追求するためのイノベーションを提供しています。1995年にバッテリーメーカーとして創業したBYDは現在、ITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティといった多様な領域で事業を展開しています。特に自動車分野では、現在6大陸、110以上の国と地域、400以上の都市で電気自動車を展開しており、独自の技術で開発したブレードバッテリーやe-Platform 3.0といった最先端のテクノロジーを強みにしています。また、世界的に高まりつつあるEVシフトに先駆け、新エネルギー車（EV、PHEVを含む）の生産を積極的に進めたことで、世界でもトップランナーとしての躍進を始めています。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2026年4 月17日（金）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

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