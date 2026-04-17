【A.S.WAKABA】第7回全日本クワッド選手権で女子がダブル入賞

セパタクローチーム A.S.WAKABA

東京都世田谷区若林地区を拠点に活動するセパタクローチーム『A.S.WAKABA』（代表：平瀬 律哉）は、2026年4月11日（土）から12日（日）にかけて富士見市立市民総合体育館で開催された「パル薬局 presents 第7回全日本セパタクロークワッド選手権大会」に出場しました。Women’s Division（女子カテゴリー）において、A.S.WAKABAの2チームが準優勝と3位入賞を果たし、ダブルで表彰台に登る快挙を成し遂げました。また、Men’s Division（男子カテゴリー）においてもベスト8進出を果たすなど、4人制（クワッド）においても国内トップクラスの実力を証明しました。

「パル薬局 presents 第7回全日本セパタクロークワッド選手権大会」について

セパタクローは、ネットを挟んで足や頭を使ってボールを蹴り合う、そのアクロバティックなプレーから「空中の格闘技」とも呼ばれる東南アジア発祥のスポーツです。本大会で採用されている「クワッド」種目は、4対4で戦うスタイルであり、通常の3人制よりも1人多い分、より緻密な戦略と高度な連携が試されます。

コート上の限られたスペースでいかに守備を固め、相手のわずかな隙を突くかといった「知能戦」としての側面が強く、一人ひとりの正確なポジショニングや、相手の配球を先読みする頭脳戦が大きな見どころのひとつです。身体能力を極めた空中戦と、冷静な戦術が交錯するこの大会は、2026年度シーズン最初の大会として、全国からトッププレーヤーが集結しました。

【大会概要】

女子a・bチームが躍進。男子もベスト8進出と健闘

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170340/table/10_1_3aa68b19767bb07a487dac90f380e2bd.jpg?v=202604171251 ]

Women’s Division（女子カテゴリー）では、A.S.WAKABAの女子メンバーが、日頃の練習で培った高い守備力と攻撃のコンビネーションを武器に快進撃を見せました。aチーム（槙尾、細越、三枝、林）は、決勝戦での激闘の末に惜しくも頂点は逃したものの、堂々の準優勝を獲得。また、ｂチーム（山田、越智、坂上、松井、初鹿野）も並み居る強豪を突破して3位入賞を果たしました。同一クラブから2チームが表彰台に上がる結果は、クラブ全体のレベルの底上げと選手層の厚さを証明するものとなりました。

なお、Men’s Division（男子カテゴリー）においても、男子チーム（内藤、濱田、春原、小林、深井）が厳しい予選を勝ち抜き、ベスト8進出と健闘いたしました。

次回「全日本セパタクローオープン選手権大会」への意気込み

今大会の結果を受け、次は国内最高峰の3人制（レグ）大会「第33回全日本セパタクローオープン選手権大会」を見据えています。第20回アジア競技大会日本代表最終選考会も兼ねている本大会に向けて、第31回大会まで5連覇を達成した実績を持つ男子チームは、再び日本一の座を掴み取るべく「王座奪還」を目指します。一方、今回ダブル入賞を果たした女子チームは、悲願の優勝、そしてクラブ史上初の「男女アベック優勝」を目標に掲げ、新シーズンのトレーニングにより一層力をいれてまいります。

＜第33回全日本セパタクローオープン選手権大会概要＞

今後の展望

- 開催日：2026年5月5日（火）・6日（水）- 会場 ：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）

A.S.WAKABAは競技力の追求のみならず、地域社会への貢献にも邁進してまいります 。世田谷区立世田谷中学校を拠点とした定期的な練習や、10年以上継続している一般向け体験教室を通じ、セパタクローの魅力を草の根から広めていく所存です。また、今シーズンからは、活動をご支援いただいているパートナー企業様のロゴを掲載した新ユニフォームを着用し、新たな決意でコートに立っております。今後も、国際大会への選手の輩出や、競技環境のさらなる整備を目指し、主体性と献身性をもってスポーツ界全体の発展に寄与してまいります。

セパタクローチーム『A.S.WAKABA』について

『A.S.WAKABA』は、東京都世田谷区若林地区を拠点とするセパタクローのクラブチームです。世田谷区の総合型地域スポーツ・文化クラブ『若林クラブ』に所属し、高校生から社会人まで約30名のメンバーが、世田谷区立世田谷中学校で週3回練習に励んでいます。

クラブ理念として掲げる「セパタクローを世界中の人たちとともに楽しみ、その魅力を真摯に、情熱をもって追求・発信し続けます。主体性をもち、かつ献身的にチーム・地域・スポーツ界・社会へ貢献していきます。」の精神のもと、競技力の向上はもちろん、10年以上継続して一般向け体験教室を開催するなど、競技の普及と地域貢献にも力を注いでいます。この教室は月に2回開催しており、初心者や未経験の方も大歓迎です。ご興味のある方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

- 公式サイト ：https://(https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/)www.aswakaba-sepaktakraw.club/(https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/Instagram%EF%BC%9Ahttps://www.instagram.com/a.s.wakaba/Facebook)- Instagram：https://www.instagram.com/a.s.wakaba/- Facebook ：https://www.facebook.com/SetagayaSepak/



