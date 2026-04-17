オーダーメイドの『KASHIYAMA』J2リーグ「北海道コンサドーレ札幌」のオフィシャルスーツを4月18日(土）から数量限定で販売

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドの『KASHIYAMA（カシヤマ）』（https://kashiyama1927.jp/）において、J2リーグ「北海道コンサドーレ札幌」のオフィシャルスーツを、4月18日（土）から全国のショップにて数量限定で販売します。

当社は、「北海道コンサドーレ札幌」とクラブパートナー契約を締結し2026年で7シーズン目を迎えます。今シーズンも引き続き、選手・スタッフ・クラブ関係者が試合移動時や公式行事の際に着用するスーツを提供し、チームを応援していきます。

この度、J2百年構想リーグでの躍進と優勝を祈念し、オフィシャルスーツ（66,000円 税込）を販売します。 同スーツは、伝統的な美しさと「洗える」利便性を両立した「COMFORT（コンフォート）」モデルを採用しました。気品あるシルエットを保ちつつ、オンからオフまでの幅広いシーンに相応しいスタイルを提案します。

素材には、高機能素材「Breeze Cool（ブリーズクール）」を使用しています。優れた通気性と軽やかな質感に加え、ストレッチ性や防シワ性も備えており、猛暑のシーズンもストレスフリーで快適に過ごせます。カラーはブラックを基調とし、無地ながらもシボ感のある生地をセレクトすることで、表情豊かな風合いに仕上げました。また、裏地にはレッドを配し、チームらしい力強さを表現。チームフラッグを刺繍した織ネームやオリジナル刻印釦など、細部にまで情熱を宿した特別な一着です。

併せて、オリジナルモデルのポロシャツも数量限定で販売します。素材にはポリエステル100％の吸水速乾生地を採用したアイテムです。黒無地のボディをベースに、袖口にはチームカラーのワンポイント、裾口には北海道のシルエットをプリントしました。夏に向けて快適に着用いただける一着です。

今後も『KASHIYAMA』は、スポーツチームのサポートを通じて、スポーツ振興と地域の活性化に貢献してまいります。

■「北海道コンサドーレ札幌」オフィシャルスーツ概要

【発売日】 4月18日（土）

【販売店舗】 全国の『KASHIYAMA』ショップにて数量限定で販売

【店舗詳細URL】 https://kashiyama1927.jp/shop/

□オフィシャルスーツ

【デザイン】

ジャケット：シングル2つ釦、チームフラッグが刺繍された織ネームやオリジナル刻印釦、裏地にはチームカラーの“レッド”を採用

パンツ：１タックの裾口ダブル

カラー：ブラック

素材：ポリエステル100%

【販売価格】 \66,000（税込）

【商品説明】

伝統的な美しさと「洗える」利便性を両立した、オーダースーツ「COMFORT（コンフォート）」モデルを採用。気品あるシルエットを保ちつつ、オンからオフまでの幅広いシーンに相応しいスタイルを提案します。素材には、高機能素材「Breeze Cool（ブリーズクール）」を使用しています。優れた通気性と軽やかな質感に加え、ストレッチ性や防シワ性も備えており、猛暑のシーズンもストレスフリーで快適に過ごせます。カラーはブラックを基調とし、無地ながらもシボ感のある生地をセレクトすることで、表情豊かな風合いに仕上げました。また、裏地にはレッドを配し、チームらしい力強さを表現。チームフラッグを刺繍した織ネームやオリジナル刻印釦など、細部にまで情熱を宿した特別な一着です。

□オリジナルモデルポロシャツ

素材：ポリエステル100％

価格：8,800円（税込）

【商品説明】

素材にはポリエステル100％の吸水速乾生地を採用したアイテムです。黒無地のボディをベースに、袖口にはチームカラーのワンポイント、裾口には北海道のシルエットをプリントしました。夏に向けて快適に着用いただける一着です。

■「北海道コンサドーレ札幌」について

日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するプロサッカークラブです。東芝堀川町サッカー部として1935年に創部。1996年に札幌へ移転し、北海道で初めてのプロスポーツクラブとして誕生した。1998年にJリーグへ加盟。クラブ創立20周年の2016年から、チーム名をそれまでの「コンサドーレ札幌」から「北海道コンサドーレ札幌」に変更し、ホームタウンエリアも札幌市から札幌市を中心とする北海道に拡大しました。チーム名の「コンサドーレ」は「どさんこ」の逆さ読みに、ラテン語の響きを持つ「オーレ」を付けたもの。クラブスローガンは、2013年からサッカーというスポーツを通じて「北海道とともに、世界へ」を掲げ、選手、スタッフはもちろん、クラブに関わるすべての人が“北海道”を背負い、全員が成長しながら世界を目指していく心意気で日々の活動に邁進しております。

■『KASHIYAMA』とは

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70以上の店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート４型、パンツ4型、

ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

『KASHIYAMA』公式ブランドサイト https://kashiyama1927.jp/

『KASHIYAMA』公式インスタグラム https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/