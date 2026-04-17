【YUGEN Gallery FUKUOKA】グループ展「HOW WE SEE」＜2026年4月25日（土）～5月31日（日）＞

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2026年4月25日（土）より、独自の表現領域を切り拓くアーティスト4名によるグループ展「HOW WE SEE」を開催いたします。

私たちが日々見ているはずの景色は、実は個々の記憶や感性というフィルターを通じ、無数の「世界」として再構成されています。

同じ時代、同じ場所を共有していても、アーティストの眼差しが捉える風景は、私たちが既知としている景色とは大きく異なります。

本展では天野百恵、KAKA、斉木駿介、持田象二の4名が、それぞれの表現手法を用いて日常をわずかに変形させ、そこから生まれる「どこか少しおかしいけれど、心地よい」世界観を提示します。

天野百恵｜無意識の輪郭を掬い上げる

日常の中に溶け込んでいる無意識の感覚や、言葉になる前の感情。天野はそれらを神秘的な有機的フォルムと淡い色彩によって視覚化します。曖昧な記憶や輪郭の定まらない感覚を、具体的な「形（作品）」として捉え直しています。

KAKA｜素材に流れる時間を封じ込める

ポップなモチーフの裏側に、檜の一木造りや岩絵具という伝統的な技法を重ねるKAKA。制作過程で生じる揺らぎや、素材そのものが持つ時間を内包した作品は、単なるビジュアルを超え、KAKAの眼差しが捉えた内面を顕在化させる独自の世界観を構築しています。

斉木駿介｜デジタル社会の「視覚の不確かさ」を問う

私たちが日々消費するデジタル画像の曖昧さに着目する斉木は、現代特有の視覚体験を問い直します。昭和の映像を彷彿とさせるノスタルジックな質感とデジタルノイズが混在するビジュアルは、虚構と現実の境界を曖昧にする、現代的な「見る」という行為の写し鏡です。

持田象二｜ポップカルチャーと工芸の「時間軸」を繋ぐ

ゲームやキャラクターといった消費文化のアイコンを、陶芸という数千年の歴史を持つ技法で再構築する持田。「失敗」や「歪み」を独自の価値として肯定的に捉えるその視点は、完璧さを求める現代社会において、文化を捉える新たな評価軸を提示します。

平面と立体、伝統とデジタル。異なる領域を横断する4名の作品がひとつの空間に集うことで、会場には多層的な「世界」の断片が立ち上がります。親しみやすさの中にある、どこか少し不思議な感覚は、私たちの日常にささやかな変化や広がりをもたらします。

また本展では、天野百恵によるインスタレーション立体作品が、会期中に空間や展示構成に応答するかたちで新たに展開される予定です。

他の作家の作品や空間との関係性の中で変化していくそのプロセスも含め、本展は固定された展示にとどまらず、ゆるやかに変化し続ける場として構成されます。

異なる視点や技法がゆるやかに交差し、多様な世界観が共存する本展。作品との対話を通じて、皆様の目に映る景色がこれまでとは少し違った、より豊かなものへと色づく体験を、ぜひ会場にてお楽しみください。

詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/howwesee-fukuoka

開催概要

■タイトル：HOW WE SEE

■期間 ：2026年4月25日（土）～5月31日（日）

■在廊日 ：未定

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

作品購入について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

天野百恵：https://yugen-gallery.com/collections/moe-amano

KAKA ：https://yugen-gallery.com/collections/kaka

斉木駿介：https://yugen-gallery.com/collections/shunsuke-saiki

持田象二：https://yugen-gallery.com/collections/shoji-mochida

作品紹介天野百恵KAKA斉木駿介持田象二アーティスト・プロフィール（五十音順）天野百恵／Moe Amano

アーティスト／美術家。1982年福岡県生まれ、福岡県糸島市在住。九州産業大学芸術学部美術学科（油彩画専攻）卒業。絵画制作やインスタレーション展示、また作品制作と発表だけに囚われない活動や企画、暮らしも含めた表現活動を展開。日々の暮らしと表現活動を地続きにすることで、既存の固定観念に縛られないクリエイティブな暮らし・活動・新しい生き方の研究・実践を行っている。

instagram：＠moeama(https://www.instagram.com/moeama/)

展覧会

2024年 福岡・石橋文化センターアートフェスティバル2024「しあわせの家をつくる」

京都・「ゆたかな・菌の森」HRD FINE ART

2023年 福岡・糸島芸農2023「共同体/共異体」-「人生は起きてみる夢」StudioKura

2020年 福岡・ちくごアートファーム計画2020「旅と恋愛」MEIJIKAN

受賞歴

2024年 福岡・「Fukuoka Wall Art 」入賞

2019年 東京・ARTS PROJECTS SCHOOLサミット2019審査員特別賞（日比野克彦）

KAKA

かか／1995年生まれ。女子美術大学大学院研究科美術専攻立体芸術修了。平安時代の木像技法「一木（いちぼく）造り」、檜や岩絵具といった伝統的な素材を使い、きのこや架空のキャラクターをモチーフにした木彫作品を制作。ポップな印象のなかに複雑な深みがある作風が特徴。



instagram：@kaka_woodart(https://www.instagram.com/kaka_woodart/)

展覧会

2026年 台湾・Hotel Metropolitan Premier Taipei「ONE ART Taipei 2026 アート台北」

2025年 東京・Empathy Gallery グループ展「ブレイク前夜」

東京・木之庄企畫 グループ展「「異郷の旅路」

2023年 中国・中国船舶館 アートフェア「2023rd T&ARTCON」

台湾・333Gallery グループ展「A-R-T in the Brain Hole 2023／脑洞里的艺术馆2023」

斉木駿介／Shunsuke Saiki

さいき・しゅんすけ／美術家。1987年福岡県生まれ。九州産業大学大学院博士前期課程芸術研究科美術専攻修了。スマホの登場以後、インターネット空間に溢れる情報を組み変えて作品に落とし込むことを制作態度とし、絵画を制作。受賞歴は「15th TAGBOAT AWARD」審査員特別賞（2020年）など。2021年「美術手帖2月号」 ニューカマーアーティスト特集掲載。

instagram：＠shunsukesaiki(https://www.instagram.com/shunsukesaiki/)

展覧会

2025年 東京・Gallery Yukihira「Clear Vision」

東京・roid works gallery 「幽体離脱する風景」

2024年 神奈川・横浜マリンタワー「リプレイする」

2023年 福岡・Artas Gallery「Skip chapter」

京都・京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール「BAD TRIP VR」

2020年 東京・Gallery Yukihira「スクロールする風景」

持田象二／Shoji Mochida

もちだ・しょうじ／陶芸家。1993年埼玉県生まれ。2021年東京藝術大学美術学部工芸科卒業。2023年東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了。陶芸を地球上に数千年単位で残るデータベースとして捉えている。ゲームカルチャーにおける歪んだ普遍をテーマに作品を制作。2024年埼玉県川越市に工房を設立、制作拠点としている。

instagram：@mochida_shoji(https://www.instagram.com/mochida_shoji/)

展覧会

2025年 広島・Oh Studio Hiroshima 斉木駿介 持田象二 2人展「 IN-ON-OUT 守破離」

2023年 東京・銀座黒田陶苑 個展

福岡・「アートフェア アジア福岡」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp