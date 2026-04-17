5月3日、4日のGW、備前焼まつりを“春”に初めて開催！春の備前焼まつり

備前市観光振興課

毎年秋の恒例行事として備前市で開催されている「備前焼まつり」。

今年は秋に加えて、「備前焼まつり」を5月3日（日）、4日（月・祝）のGWに、春のお祭りとして、JR伊部駅周辺で初めて開催いたします。その名も「春の備前焼まつり」（主催：備前焼まつり実行委員会）。おいしいパンや体験イベントが満載。GWに家族で楽しめる体験がいっぱいのイベントです。

ぜひ、こちらのイベントへのご来場を心よりお待ちしております。

◆「春の備前焼まつり」とは

備前焼の里・備前市伊部で毎年秋に開催される恒例のお祭り「備前焼まつり」を、GW５月３日（日）、４日（月・祝）、“春“開催として、初めて実施することとなりました。

第一回目の2026年は、普段、備前焼に触れる機会の少なかった方にも「日常使いの器」としての魅力を感じていただけるよう、家族や若い方にも楽しめるコンテンツを豊富にそろえました。

【イベント開催期間】2026年5月3日（日）・5月4日（月・祝）

【開催時間】9時00分～17時00分 ※4日は16時00分まで

【会場】JR伊部駅周辺（岡山県備前市1685-1）

【主催】備前焼まつり実行委員会（備前市観光振興課・協同組合岡山県備前焼陶友会）

※開催内容は予告なく変更となる場合があります。

◆実施コンテンツのご紹介

お子様から大人まで、幅広くみなさんにお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。

（※画像はイメージです）

地域のパン&飲食店約40点が並ぶ飲食ブース

県内の各地域で愛されるパン店や飲食店が約40店舗登場する飲食ブース。備前市内外の人気ベーカリーが集結する「パン販売コーナー」では、ハード系から、春にぴったりのスイーツ系まで豊富に、取り揃えています。

「お祭り屋台コーナー」では、焼きそばや唐揚げと言った屋台の定番のほか、「備前牛カルビ飯」「備前焼せんべい」などの御当地グルメも味わえます。

初心者でも楽しめる陶芸体験

釉薬を使わず、土と炎の力だけで焼き上げるので、自然な模様や焼き色が生まれるのが魅力の備前焼。備前焼作家から直接レクチャーを受けられる「ろくろ体験」では、作品の焼成も依頼いただけます。

おもいっきり遊べるキッズパーク

ふわふわドームや謎解き、縁日、ストラックアウトなど、お子様が夢中になって遊べる体験が満載。備前焼をゆっくり見たいお子様連れのお客様も安心して、ご来場いただけます。

備前焼がお得に購入できるクーポン「B-pass」も展開

お祭り開催日の5月3日（日）、4日（月・祝）両日限定で使えるクーポン「B-pass」を500円にて販売します。対象店舗での買い物が20%割引になり、さらに豪華景品があたる抽選券1回分もついていてお得です。

山本由伸投手をはじめとするドジャースの写真展も

ドジャースの専属カメラマンであるジョン・スーフー氏の写真展「Jon SooHoo PHOTO EXHIBITION in BIZEN, OKAYAMA ドジャースの心音。-青き情熱の記録-」を、JR伊部駅隣の備前市美術館にて開催。備前市出身の山本由伸投手をはじめ、ドジャースの選手たちの活躍する姿や試合の名場面など、秘蔵写真がご覧いただけます。

◆会場へのアクセスについて

JR伊部駅周辺のさまざまな場所に会場を設けており、気軽に徒歩圏内で周れるイベントです。

また無料駐車場も約1200台分をご用意しています。

・約150台：備前市立伊部小学校（備前市伊部1415-2）

・約100台：旧伊部公民館（備前市伊部1776-1）

・約200台：備前市立伊部認定こども園周辺（備前市伊部1808-1）

・約400台：備前市立備前中学校（備前市伊部1857）

・約100台：備前病院周辺（備前市伊部2245）

・約80台：伊部公民館・リフレセンターびぜん（備前市伊部2264-1）

・約250台：伊部運動公園（片口グラウンド）（備前市伊部2086-1）

◆イベント公式チラシ

≪本件に関するお問い合わせ先≫

備前焼まつり実行委員会（備前市観光振興課）

〒705-8602 岡山県備前市東片上126

TEL：0869-64-1885（平日8:30～17:15）

【担当】實金（みかね）・谷口