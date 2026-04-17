三鷹市「みたかデジタル商品券」購入申込開始のお知らせ

フェリカポケットマーケティング株式会社

フェリカポケットマーケティング株式会社（東京都文京区、代表取締役：納村哲二、以下当社）は、三鷹市に対し、2022年12月より「みたか地域ポイントアプリ」を提供しております。

このたび、三鷹市が国の重点支援地方交付金を活用して実施する「みたかデジタル商品券」について、2026年4月20日午前10時より、市内在住者を対象とした購入申込をアプリ内で開始しますので、お知らせします。

本商品券は、物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するとともに、「みたか地域ポイントアプリ」の利用促進、デジタル化の推進、地域経済の活性化を図ることを目的として販売されます。紙商品券の発行は行わず、「みたか地域ポイントアプリ」を利用して店舗等で決済するデジタル商品券です。

購入は事前申し込み制とし、総購入申込金額が発行総額を超えた場合は、公平性の確保を図るため、申込者は必ず一口分が購入可能となるよう抽選を行います。

また、スマートフォンの操作やキャッシュレス決済に不安のある方に向けて、サポート窓口の設置や出張説明会を実施するなど、きめ細かなサポートによるデジタルデバイドの解消にも取り組むことが予定されています。

「みたか地域ポイントアプリ」（※画面はイメージ）

当社は本アプリを通じて、三鷹市の地域経済の活性化とともに、市民のデジタル活用促進や地域コミュニティの活性化に貢献してまいります。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82883/table/108_1_4be5aa3db7fb7356afc86fd35c779fae.jpg?v=202604171251 ]

■「みたか地域ポイントアプリ」とは

「みたか地域ポイントアプリ」は、当社が展開する「よむすび」をベースとして開発したデジタル地域通貨アプリです。

三鷹市の地域通貨「みたか地域ポイント（愛称：みたポ）」をデジタルで管理・利用でき、ボランティア活動やイベント参加など、地域活動への参加に応じたポイントが付与されます。

ポイントは、市内の参加店舗での支払いや一部公共施設の使用料の決済、記念品との交換、利用者間でのポイント交換など、さまざまな用途に利用することができます。

■「みたか地域ポイント」ご担当者さまのお声

三鷹市では、ボランティア活動や地域活動の推進、コミュニティや地域経済の活性化を図り、地域課題の解決や地域のにぎわいを創出することを目的として、三鷹市独自の通貨として“みたか地域ポイント”の取り組みを進めています。

令和４年度からの試行運用期間を経て、令和６年度から本格運用を開始し、イベント参加者やボランティア活動参加者へのポイント付与の拡充や、参加店舗の拡充などに取り組んでいます。みたか地域ポイントの愛称「みたぽ」を広く周知し、利用者に愛され、親しみやすい事業展開を図っていきます。

■関連リンク

・三鷹市HP（三鷹デジタル商品券） https://www.city.mitaka.lg.jp/c_press/117/117923.html

・三鷹市HP（みたか地域ポイント） https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/099/099645.html

・みたかデジタル商品券専用サイト https://mitakadigitalgift.com/

・「みたか地域ポイント」専用サイト https://mitakapoint.yomsubi.com/

■アプリダウンロードはこちら

App Store（ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%8B%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/id6443837529)） / Google Play（ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyo.mitakapoint&hl=ja&gl=JP)）

【プレスリリース資料は下記リンクから】https://prtimes.jp/a/?f=d82883-108-e6da7dfb7016e45a9c6dbb5e2ded45b1.pdf

■よむすびとは

よむすびとは、地域通貨・地域ポイントなどの決済機能をメインに、さまざまな分野の機能をミニアプリとして搭載できるスーパーアプリです。健康やSDGsなど多分野のアプリをはじめ、地域住民の皆さまの利便性を高める機能を、ミニアプリとして地域ごとにカスタマイズしてご提供することが可能です。

よむすび公式サイト：https://yomsubi.com/

フェリカポケットマーケティング株式会社 会社概要

当社は、地域経済の活性化・コミュニティの活性化・市民の心身の健康とウェルビーイングの向上に貢献するため、自治体向けに地域通貨、ヘルスケア、エコ、SDGs、ボランティアなど、多岐にわたるデジタルソリューションを提供しています。

今後も、各種ソリューションを通じて、行政・企業・店舗・住民の皆さまを「円より縁」で結び、豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。



設立 ：2008年1月

代表取締役：納村哲二

事業内容 ：自治体向けに社会課題・地域課題解決型デジタルソリューションの提供

所在地 ：東京都文京区本郷一丁目10-9 住友不動産水道橋壱岐坂ビル4階

URL ：https://felicapocketmk.co.jp/

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。