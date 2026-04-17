and ST TOKYO×ワコム：原宿で無料のデジタルイラスト体験

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、ファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」のフラッグシップストア「and ST TOKYO」（東京・原宿）で実施されるオープン1周年記念企画に参加します。2026年4月24日（金）～6月3日（水）の期間、and ST TOKYO店内の特設ブースにて、「Wacom MovinkPad 11（ワコムムービンクパッド11）」を使用したデジタルイラスト制作体験をお楽しみいただけます。

今回の1周年記念プロジェクトは、「SURPRISE ME, “ときめき”を見つける」をテーマに、クリエイターや異業種企業との共創を通じて、ファッションの枠を超えた体験を提供するものです。描き下ろし作品のグッズ販売やデジタルイラスト体験ブース、ライブペイントなどを通じて、イラストレーターの感性に触れたり、自分だけの表現を楽しんだりできる特別な企画が展開されます。

期間限定で登場！「お絵描きブース（ILLUSTRATION BOOTH）」

ブースでは、ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad 11」を使ってデジタルイラスト制作をお楽しみいただけます。初心者の方や、機材を触ってみたい方、自分だけのイラストを描いてみたい方など、どなたでもご自由にご参加ください。

展示機材：

- ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad 11」（株式会社ワコム）- イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」（株式会社セルシス）

参加費用：

- 無料

設置期間：

- 2026年4月24日（金）～2026年6月3日（水）

特典：

ライブペイント・イベント

- 描いたイラストはその場で「シール」または「はがきサイズカード」にして、1周年の思い出としてお持ち帰りいただけます。

日本を代表するクリエイティブカンパニー「AMANATION（アマネイション）」所属のイラストレーターが実際に来店し、店内に設置した巨大スクリーンに「ときめき」を描き出す瞬間を間近でご覧いただけます。

場所： and ST TOKYO 店内（予約不要）

日時：

・5月17日（日）13:00～15:00：nowri氏

（Wacom(R) Cintiq(R) 24使用）

・5月23日（土）13:00～15:00：maniko氏

店舗情報

店名： and ST TOKYO

所在地： 東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号

WITH HARAJUKU 1F

営業時間： 平日 11:00～21:00／土日祝 10:00～21:00

特設サイト： https://www.dot-st.com/cp/and_st_tokyo

Wacom MovinkPad 11製品情報

「Wacom MovinkPad 11」は、毎日でも持ち運びたくなる軽量設計と、PC接続不要のポータブルクリエイティブパッド。思いついた瞬間に描き始められる、新しいデジタル制作体験を提供します。

製品詳細： https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-11(https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-11?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=%20wcl-jpn-pr-creative-pressrelease-b2c&utm_content=andST)

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム： 6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacom、Cintiqは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

ワコムインフォメーションセンター

電話：0120-056-814 (受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00、土日祝日を除く)