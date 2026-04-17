QuizKnockを運営する株式会社batonが、5月13日（水）から開催される「EDIX東京2026」にてデジタル運動プラットフォーム「DIDIM（ディディム）」のブースを出展します

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）は、5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「EDIX東京2026」にて、デジタル運動プラットフォーム「DIDIM（ディディム）」のブースを出展します。また14日（木）、15日（金）にはゲストスピーカーを招いたミニセッションも開催します。

株式会社batonは、「遊ぶように学ぶ世界」の実現を掲げ、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営するメディア「QuizKnock（クイズノック）」や、暗記アプリ「Newmonic」、クイズ出題サービス「Quiz Pitcher」など、エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを多数手掛けています。

2026年1月からは「DIDIM」の日本国内正規販売代理店として、国内の教育現場（保育園、幼稚園、小学校、中学校、放課後等デイサービス等）への導入を推進しています。

サービスサイト：https://didim.baton8.com/

この度、5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大の教育分野の展示会イベント「EDIX東京2026」にて、「DIDIM」のブースを出展します。ブース内では、「DIDIM」に搭載されている、ゲーム、頭の体操、体力トレーニングなどのコンテンツを実際に体験することができます。

また14日（木）、15日（金）には、ブース内にてゲストスピーカーを招いたミニセッションを実施します。共同研究を推進している札幌国際大学の安井政樹准教授に加え、実証研究に協力いただいた大阪市立今里小学校 斉田教頭、札幌市立宮の森中学校 井上校長がゲストスピーカーとして登壇。「DIDIM」導入による生徒の行動変容や、先生方の率直な感想など、「現場の声」をお届けします。

展示会概要

展示会名：

第17回 EDIX（教育総合展）東京

会期：

2026年5月13日（水）～15日（金）

時間：

10:00～18:00 ※最終日のみ17時終了

会場：

東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

「DIDIM」出展ブース 東展示棟 3ホール 小間番号[19-14]

出展内容：

・「DIDIM」実機体験

・ゲストスピーカーを招いたミニセッション

DIDIM実証研究協力校 大阪市立今里小学校 教頭 斉田俊平DIDIM実証研究協力校 札幌市立宮の森中学校 校長 井上博文DIDIM共同研究者 札幌国際大学 基盤教育部 准教授 安井政樹

※ミニセッションは開期中に複数回開催され、開催日時により登壇者の組み合わせは変更となります。詳細は、後日サービスサイト（ https://didim.baton8.com/ ）にて発表します。

主催：

EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan 合同会社）

URL：

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

＜DIDIMに関する過去のリリース＞

・2026年1月26日 札幌国際大学と包括連携協定を締結しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000324.000012901.html

・2026年2月26日 デジタル運動プラットフォーム「DIDIM（ディディム）」の日本国内正規販売代理店として本格始動 サービスサイトを公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000333.000012901.html

▼DIDIMに関するお問い合わせ先

デジタル運動教育活用共同研究プロジェクト事務局担当（ innovation@baton8.com ）

DIDIMとは

プロジェクションマッピングで床面に映し出された映像を足で踏んだり、跳んで避けたりすることでセンサーがその動きを捉え反応するデジタル機器。ゲーム、頭の体操、体力トレーニングなどコンテンツを多数搭載しています。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/