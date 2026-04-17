ISHIYAイオンモール札幌苗穂が4月23日(木)オープン！

石屋製菓株式会社

石屋商事株式会社（本社：札幌西区 代表取締役社長：石水 創）は2026年4月23日（木）にイオンモール札幌苗穂へ、北海道内では11店舗目となる直営店「ISHIYA イオンモール札幌苗穂」をオープンいたします。

当社は、ISHIYAグループの長期ビジョン「100年先も、北海道に愛される会社へ」という想いのもと、これまで主力としてきた観光需要に加え、より多くのお客様に日常的にご利用いただくことで、身近な存在となることを目指しています。

その実現に向けて、日常の買い物から週末のレジャーまで幅広く利用され、ファミリー層を中心に高い集客力を有する「イオンモール札幌苗穂」へ出店することとなりました。

ショッピングモールへの出店は、2023年にオープンした「ISHIYA イオンモール旭川駅前」以来、約3年ぶり。当店もショッピングモールならではの利便性を活かし、地域にお住まいの皆様の日常に寄り添い、日々のお買い物のついでに気軽に立ち寄れる店舗として、幅広いお客様にご利用いただける店舗を目指してまいります。

店内では、人気商品「白い恋人」を1枚からご購入いただけるほか、ギフト向けブランド「ISHIYA G」の商品も多数取り揃えております。また、ご家族が集まるお菓子の時間にもお楽しみいただける「白い恋人ロールケーキ」なども販売しており、贈答用からご家庭でのスイーツタイムまで、幅広いシーンでご利用いただけるラインアップを展開いたします。

■店舗情報

名称：ISHIYA イオンモール札幌苗穂

住所：札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1 イオンモール札幌苗穂1F

営業時間：10:00～21:00

TEL：090-2541-5576

休業日：イオンモール札幌苗穂に準ずる

オープン日：2026年4月23日(木)

■取扱商品

【ISHIYA】

白い恋人 各種 / 美冬（みふゆ）各種 / チョコレートタブレット各種 /

白い恋人チョコレートプリン各種 / 恋人広場 / 白い恋人ロールケーキ / 白い恋人チーズケーキ

【ISHIYA G】

サク ラング・ド・シャ各種 / ザクミルフィーユ各種 / アイガトー各種 /

メランジェ・ショコラ各種 / ザ・コレクションアソート各種 / 北海道ダックチーズケーキ

■ISHIYA イオンモール札幌苗穂 OPEN記念プレゼント

オープンを記念して、期間限定の特典をご用意いたしました。

実施期間：4月23日(木)～4月29日(水・祝)

条件：税込1,500円以上のお買い上げ

特典：白い恋人2枚入

数量：先着50名様

※数量限定のため無くなり次第終了となります。