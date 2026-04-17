スニダン、武尊選手引退を記念し歴戦のシーンや練習風景がモチーフになったオリジナル記念アイテムを限定販売

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、プロ格闘家 武尊選手の引退を記念して、歴戦のシーンや武尊選手自らが厳選した「胸に熱く残る瞬間」をモチーフにした引退記念コラボレーションアイテムを、2026年4月24日（金）より、スニダン限定で販売いたします。

格闘家として数多くの伝説を創り上げた、武尊選手へのリスペクトを共通項にWAYP MUSIC・RAZOR・Posture_Method,Dimensions_・アウトドアスパイス ほりにし、多数のブランドが集結しました。これまでの様々な活躍シーンから、武尊選手本人が厳選した写真などをモチーフに、スニダンと各ブランドの特別コラボレーションで引退記念アイテムの製作が実現。開催が迫る引退試合を盛り上げると共に、格闘家として積み重ねてきた歴史を感じられるコラボレーションアイテムが完成しました。

今回の武尊選手引退記念アイテムは、スニダンアプリ内での受注販売（※1）のほか、引退を記念して開催するポップアップにて店頭でもご購入いただくことができます。

※1 ：直筆サイン入り額装フォトは抽選販売となります。

■販売概要

THE LAST FIGHT”武尊”-Retirement Memorial Exhibition- 販売アイテム一覧

【受注販売アイテム】

Tシャツ

- “武尊” Tee by WAYP MUSIC SUMIKURO：各8,250円- Natural Born Krusher 2026 Tee CHARCOAL：各8,250円- 武尊 PHOTO T-SHIRT WHITE：各8,250円- 武尊 STENCIL T-SHIRT WHITE/BLACK：各7,700円

トートバッグ

- Natural Born Krusher 2026 Tote Bag BLACK：6,930円

キャップ

- 武尊 STENCIL COTTON CAP BLACK：5,500円

スパイス

- アウトドアスパイス ほりにし 武尊Ver. ：1,200円

ステッカー

- 武尊 STICKER SET：1,980円

【抽選販売アイテム】

- 武尊直筆サイン額装#1 (C)Susumu Nagao MMA Photo Library：55,000円- 武尊直筆サイン額装#2 (C)toya：55,000円- 武尊直筆サイン額装#3 (C)keiichi nitta：55,000円

引退を記念したPOPUPをスニダンFLAGSHIP STOREにて開催

今回のコラボレーションを記念し、特別ポップアップを東京・スニダンFLAGSHIP STOREにて開催いたします。引退記念コラボレーションアイテムの販売をはじめ、引退までの歴史を感じられる特別展示をおこないます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/158_1_8f055dcc952b252c5c0c7305503b8237.jpg?v=202604171251 ]

■スニダン×武尊選手 引退記念スペシャルコンテンツ

今回販売する引退記念アイテムを合計\10,000（税込）以上ご購入いただき、専用フォームよりご応募いただいた方を対象に、豪華特典が当たるダブルチャンスキャンペーンを実施いたします。

（1）武尊選手に会える！シークレットイベント

武尊選手本人が参加するメモリアルイベントに特別ご招待いたします。

本イベントでは、武尊選手との2ショット撮影や握手会を予定しております。

（2）武尊選手の私物が当たる！プレゼントキャンペーン

武尊選手の貴重な私物を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

※詳細は特設サイトをご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/158_2_3be8f7eedf2007fe31f386976a01d950.jpg?v=202604171251 ]

詳細は、特設サイトをご確認ください。

https://snkrdunk.com/campaigns/drops/403

■武尊選手について

1991年7月29日生まれ。鳥取県米子市出身。真空手黒帯、オーソドックススタイルを軸に、圧倒的な攻撃力と勝負強さを誇るファイター。数々の激闘を制し、“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名で多くのファンに親しまれている。

2015年にK-1スーパー・バンタム級、2016年にフェザー級を制覇。さらに2018年にはスーパー・フェザー級王座を獲得し、K-1史上初となる3階級制覇を達成。その後も強豪を次々と撃破し、2023年にはフランスでISKA世界ライト級王座を獲得。

現在は競技にとどまらず、SNSやYouTubeを通じた発信、イベント・メディア出演、セミナー活動など幅広く活躍中。鍛え抜かれた身体と芯のある言葉で、若年層からも強い支持を集めている。

2026年4月29日、有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」でのロッタン・ジットムアンノン戦が、その格闘家人生の集大成となる。

■フォトグラファー 新田桂一について

1975年東京都生まれ、文化服装学院卒業。

1997年に渡米しTerry Richardson氏に師事。2006年に独立。

現在は日本を拠点にパッショナブルな作風で広告やファッション雑誌など多方面で活動中。

■フォトグラファー 長尾迪/ナガオススムについて

1962年北海道出身。日本写真家協会（JPS）会員。

格闘技写真の草分けとして、UFCやK-1、RIZIN等の公式撮影を担当。

現在は試合撮影からスタジオまで幅広く手がけ、国内外で多数の写真集を刊行。

■フォトグラファー toyaについて

1998年6月15日生まれ、鳥取県米子市出身。

17歳でカメラを始め、高校卒業と同時に大阪でフリーランスとして活動開始。

現在は東京を拠点に、国内外で撮影を行っている。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。https://snkrdunk.com/