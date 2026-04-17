ゼンリン「Map Design GALLERY」より自分色の地図にアレンジできるキャンバストートバッグとミニポーチを販売開始　4月19日『地図の日』を記念した地図の日WEEK特別企画も開催！

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎、以下ゼンリン）は、地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」より、日本列島の白地図をベースに自分色の地図にアレンジできる新商品「白地図キャンバストートバッグ/日本列島」と「白地図 キャンバスミニポーチ」を、Map Design GALLERYオンラインストアにて2026年4月17日（金）より、各店舗にて2026年4月19日（日）より販売開始します。また、『地図の日※』を記念し、期間限定コンテンツの公開や新商品が当たるキャンペーンなど、地図の日WEEK特別企画を実施します。

※寛政12（1800）年旧暦閏4月19日は、伊能忠敬が一回目の測量の旅となる蝦夷地に向けて、江戸を出発した日と言われています。

▲白地図 キャンバストートバッグ/日本列島（全3色）と白地図 キャンバスミニポーチ（全8エリア）▲旅先で購入したものをワンポイントとして付けたり、思い出に残っている都道府県にピンバッジやワッペンを飾るなど、自由にアレンジして楽しめます。▲内側にはオープンポケットが3つ付いており、側面のポケットには水筒や折りたたみ傘などの収納が可能です。

■自分だけのアレンジを楽しめる余白を残した地図デザイン

旅行の思い出をノートに記録するように、このトートバッグにも旅先で訪れた場所を残していき、楽しかった記憶を手にしていただきたいという想いから、白地図と、あえて余白を残したデザインに仕上げました。

購入後も”自分だけの地図”を完成させていく過程を楽しんでいただけるアイテムです。

ミニポーチとのセットアップはもちろん、ピンバッジやキーホルダーを付けてアレンジするのもおすすめです。旅の思い出をカタチにし、長くお楽しみいただけるとうれしいです。

▲商品企画担当 川上 裕子（かわかみ ゆうこ）

■商品概要

●「白地図 キャンバストートバッグ/日本列島」 \3,630（税込）

メモ帳やファイル、折りたたみ傘などをざっくり入れて持ち歩ける、カジュアルなマチ付トートバッグです。色は生成り、ブラック、ダークグレー（EC限定）の3色展開。都道府県の境界線が入った日本列島の白地図をベースに、新幹線や高速道路の交通網、そして空港の位置には飛行機のデザインをあしらっています。

詳細リンク：https://www.mapdesigngallery.com/products/japanese_islands_tote

●「白地図 キャンバスミニポーチ」 \1,540（税込）

カードやコスメなどの小物整理に便利なサイズのミニポーチです。カラビナ付きのため、バッグやリュックに付けて持ち歩くことができます。ラインナップは、北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方の8エリア展開です。

詳細リンク：https://www.mapdesigngallery.com/collections/412800

■地図の日WEEK特別企画 概要

4月19日の『地図の日』を記念して、期間中はお買い物ポイントをアップ！ また、SNS公式アカウントでのキャンペーン、およびオンラインストアの特設サイトでは地図を楽しめる盛りだくさんのコンテンツを期間限定で公開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/294_1_cd3df65799fb508b8e6503220ae00931.jpg?v=202604170251 ]

＜関連リンク＞

・Map Design GALLERYオンラインストア

：https://www.mapdesigngallery.com

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：https://lin.ee/DakYXBP

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