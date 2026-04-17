1996年より展開し続けるブランドを代表するフィッシングシャツ『Bahama Shirt (バハマシャツ)』30th Anniversary

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 ７Ｆ 代表：マッスィモ ラッザリ）は、1996年より発売を開始し、今やブランドを象徴するアイテムの一つとして多くの人に愛されるフィッシングシャツのBahama Shirt（バハマシャツ）が発売より30周年を迎えました。

1960年にブランド初のオリジナルアイテムとして登場した「マルチポケットフィッシングベスト」をはじめ、コロンビアはこれまで数々の革新的なフィッシングアイテムを開発してきました。1996年にはフィッシングに特化したライン「Columbia PFG（Performance Fishing Gear）」を立ち上げ、同年に「バハマシャツ」がデビューしました。

発売当初から完成度の高いディテールを備え、コットンライクなナイロン素材を採用。速乾性に優れながらも風合いのある着心地を実現しています。背面にはメッシュライナーのベンチレーションを配し、過酷なフィッシング環境でも快適性を維持。さらに、左胸のロッドループ、サングラスホルダー、ユーティリティループなど、フィールドで活躍する機能を随所に搭載しています。

2004年には現行仕様の「Bahama Shirt II」へとアップデート。襟元はボタンダウン仕様となり、ポケットもシンプルで使い勝手の良いデザインへと進化しました。キャスティングの動作を妨げないゆとりのあるシルエットに加え、ロングスリーブにはロールアップした袖を固定できるループを備え、シーンに応じた着こなしが可能です。

また、サンプロテクション機能「オムニシェイド ブロードスペクトラム UPF50」を搭載し、UV-A・UV-Bの両方から身体を保護します。

本アイテムの大きな魅力の一つが豊富なカラーバリエーションです。ショートスリーブモデルは全14色展開と充実のラインアップを誇り、スタイリングのアクセントから夏の主役アイテムまで幅広く対応。ポップなカラーリングが揃い、シーンや好みに応じた一着を選ぶ楽しさも提供します。

バハマシャツ発売30周年を記念し、東京・原宿の明治通り沿いに構える旗艦店「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP(コロンビア トウキョウ フラッグシップ)」にて5月15日から17日の3日間、” The Bahama 30th Anniversary Event ”を行います。

詳細はオフィシャルIG、および店頭IGにて発表予定。

■特設サイト

https://www.columbiasports.co.jp/feature_article/detail/bahama

■イメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0IJ-Vxl9WeY ]

■製品情報

018(Cool Grey)[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/185_1_f5d8885be038255a4940d4fbf61eaedc.jpg?v=202604171251 ]

457(Vintage Blue)608(Beet)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/185_2_fd3c7ab981473e5d1aa1ba3c43e95d64.jpg?v=202604171251 ]

■お客様からのお問合せ先

コロンビア / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

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