「イオンオーナーズクラブ」スタート

イオン株式会社

イオンは２０２６年４月１７日から、“お客さま株主”と直接つながるアプリ「イオンオーナーズクラブ」を、イオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」内で提供を開始します。

イオンの株主数は２０２６年２月末現在、約１１５万人に達し、多くの“お客さま株主”の皆さまにご支持いただいております。

イオンは『地域のお客さま』に理念に基づく経営に共感いただき、ファンになっていただくことを目指しています。さらに、経営にも参画し、ともに成長していく経営パートナーとしての “お客さま株主”の拡大に取り組んでいます。

これまで、お客さま株主とのコミュニケーションは資料の郵送に加え、株主総会や経営陣が参加する株主懇談会などを実施してきましたが、実施回数や参加者数に限りがありました。今後は、「イオンオーナーズクラブ」を通じて双方向のデジタルコミュニケーション基盤を構築し、お客さま株主一人ひとりとの対話を一層深化させてまいります。

【イオンオーナーズクラブの主な機能】順次拡充予定

・基本理念や環境の取り組みの発信

・３つの公益財団法人（イオン環境財団、岡田文化財団、イオン１％クラブ）の活動発信

・お客さま株主限定イベントの告知（イオン直営農場、植樹体験など）

・事業報告、経営メッセージ動画の配信

・書面ペーパーレス化（株主総会関連書類、議決権行使書面、返金引換証など）

・チャット、アンケート機能

・お客さま株主向け優待機能

・株主総会の視聴

・議決権行使

「イオンオーナーズクラブ」への登録によりカード不要で優待特典をご利用いただけるほか、ｉＡＥＯＮ登録時のご優待還元は今後、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴに加えて現金受取にも対応し、

利便性が向上します。

イオンは今後もお客さま株主の拡大を通じて、お客さまの声を取り入れた経営を進めてまいります。