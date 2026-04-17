TENTIAL 、母の日・父の日限定カラーの「BAKUNE パジャマ スムース」を数量限定で発売

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、2026年4月17日（金）より、テンシャル初となる母の日・父の日限定カラーの「BAKUNE パジャマ スムース」を発売いたします。あわせて同日11:00から6月22日（月）12:00まで、母の日・父の日に向けた特別なギフトキャンペーン「TENTIA Mother’s&Father’s Day 2026」を開催いたします。

テンシャルの製品は累計150万※1セットを突破した疲労回復リカバリーウェア「BAKUNE」をはじめ、多くの方の日常に取り入れていただいてきました。健康・睡眠への関心が高まるなか、大切な人へのギフトとして選んでいただく機会も増えています。今年の「TENTIAL Mother’s&Father’s Day 2026」では、テンシャル初となる母の日・父の日限定カラーの「BAKUNE パジャマ スムース」をご用意しました。BAKUNEの疲労回復機能はそのままに、なめらかな肌触りが特徴のスムース素材を採用し、本日からBAKUNEシリーズに加わる新製品です。母の日・父の日限定カラーとして、やさしく春らしい「モーヴピンク」と「ディープブルー」の2色を数量限定で展開します。日頃お世話になっているご家族へ、感謝の気持ちとともに上質な睡眠環境を贈るリカバリーウェアです。

キャンペーン期間中は、税込5,000円以上のご購入で、全商品対象のギフトラッピングを無料でご提供いたします。さらに、対象商品税込30,000円以上ご購入のお客様には、1日の終わりに自分を労わるバスタイムをサポートし、おやすみ前の環境を整える重炭酸入浴剤「BAKUNE BATH (9錠)」を ノベルティとしてプレゼントいたします。また、母の日・父の日限定カラーの「BAKUNEパジャマ スムース」をご購入いただいた方には、大切な人への想いを上質な贈り物として届けるための限定ギフトボックス（有料）をご用意しております。

さらに、4月20日（月）からは母の日・父の日限定カラーの「BAKUNE パジャマ スムース」を取り扱う「TENTIAL 伊勢丹新宿 POPUP」をはじめ、各地でTENTIAL製品を実際に手にとっていただけるPOPUP STOREを順次オープン予定です。大切な方へのギフトを贈るこの季節に、ぜひTENTIAL製品をご体感ください。

※1. 150万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（300万枚販売実績）、累計販売数は2025年8月時点

※テンシャルでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています。

【母の日・父の日限定】 BAKUNE パジャマ スムース

お客様からの「シーズン限定のBAKUNEが欲しい」という声にお応えして、テンシャルとして初めて母の日・父の日限定カラーのBAKUNEをご用意いたしました。シーズン限定のリカバリーウェアは、昨年のクリスマスに発売し好評を博した「BAKUNE ベロア」の限定カラーに続く第2弾です。本日より販売開始する滑らかな肌触りが特徴の「BAKUNE パジャマ スムース」に、やさしく春らしい本キャンペーン限定のカラーを展開します。

【製品仕様】

製品名 ：【母の日・父の日限定】BAKUNE パジャマ スムース 上下セット

カラー ：モーヴピンク、ディープブルー

サイズ ：XS、S、M、L、XL、2XL

素材 ：レーヨン63%、ポリエステル37%

価格 ：33,880円（税込）

販売場所：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIAL 伊勢丹新宿店(プロモーション)、TENTIAL虎ノ門ヒルズ、TENTIAL そごう横浜、TENTIAL 大阪、TENTIAL クオーツ心斎橋、TENTIAL 福岡天神

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

「TENTIAL Mother’s&Father’s Day 2026」キャンペーン内容

【キャンペーン実施概要】

期間： 2026年4月17日（金）11:00 ～ 2026年6月22日（月）12:00（正午）

対象者： TENTIAL公式オンラインストア購入者 / TENTIALオフィシャルストア（直営店）購入者

特設サイト： https://tential.jp/features/mothers-fathers-day-2026(https://tential.jp/features/mothers-fathers-day-2026?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mothersfatherscp26)

主なギフトセット一覧（一例）

※このほかにも、多彩なラインナップをご用意しております。各商品の詳細は、上記特設サイトよりご確認ください。

※TENTIALオフィシャルストアでは全商品がキャンペーン対象商品となります。また、お取り扱いは一部限られる場合がございます。ご来店前にお取り扱い有無と在庫状況を必ずご確認ください。

TENTIAL POPUP STORE 続々オープン

4月20日（月）より、POPUP STOREが続々オープンいたします。実際にTENTIAL製品を手に取り素材の質感や着心地をお確かめいただける特別な機会です。是非この機会に、お近くの店舗にてTENTIAL製品をご体験ください。

※母の日父の日限定 BAKUNE パジャマ スムースの取り扱いはTENTIAL 伊勢丹新宿 26SSプロモーションのみとなります。

※TENTIAL ルミネ北千住 POPUPとTENTIAL ルミネ大宮 POPUPでは、税込5,000円以上のご購入でのギフトラッピング無料、対象商品税込30,000円以上のご購入でのノベルティプレゼントは対象となります。

TENTIAL 伊勢丹新宿 26SSプロモーション 4月22日（水）オープン

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(TENTIAL 伊勢丹新宿 常設店舗情報）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/365_2_d78f9199afc764d223dac06c349907ee.jpg?v=202604170251 ]

TENTIAL ルミネ北千住 POPUP 5月2日（土）オープン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/365_3_8989004ba13b2de2c42ac20f8e80d721.jpg?v=202604170251 ]

TENTIAL ルミネ大宮 POPUP 4月20日（月）オープン

株式会社TENTIALについて

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/365_4_9518c23c4189b2a0f5f2aeeb25047415.jpg?v=202604170251 ]

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/365_5_cf23ad2820d060e682161cda757aaf28.jpg?v=202604170251 ]