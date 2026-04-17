Japan IT Week 春2026 タイムケトルブースへのご来場御礼 X1 Meeting（X1 Pro）発売にご期待ください！
シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで、東京・有明の東京ビッグサイトで開催された「Japan IT Week 春2026」に出展いたしました。このたびは当社ブースにお立ち寄りいただきまして、誠にありがとうございました。
今回、当社は同展にて会議向け新製品「X1 Meeting（X1 Pro）」を日本で初公開。来場者のみなさまに関心を持っていただけました。
当社ブース風景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347131/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347131/images/bodyimage2】
当社ブースでは、会議に特化した「X1 Meeting（X1 Pro）」による多人数・多言語のリアルタイム会話デモに加え、1対1のコミュニケーションに適したイヤホン型翻訳デバイス「W4」「W4 Pro」の体験デモも実施いたしました。
騒がしい展示会環境においても発揮できた当社製品の安定した音声認識性能や、自然な会話体験に対して、大変多くの来場者から高い評価をいただきました。特に「W4 Pro」の通話翻訳機能や音声・動画翻訳機能のデモでは、実用性の高さに驚きの声が多く寄せられました。
Japan IT Weekは多くのビジネス来場者で賑わい、特に業務効率化やグローバル対応への関心の高さが印象的でしたが、当社ブースでは、特に日本初公開となった「X1 Meeting（X1 Pro）」に注目が集まりました。また「W4」「W4 Pro」についてはデモを体験された多数の方々から具体的な導入相談を受けました。
展示製品のご紹介
■X1 Meeting（X1 Pro）（日本初公開）
「X1 Meeting（X1 Pro）」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイス。本展示では多言語によるデモ会議を体験していただきました。会議や商談などのビジネスシーンにおいて、リアルタイムでスムーズな意思疎通を可能にします。今後の発売予定など関心を持っていただけました。
■W4 Pro
AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1の対話に最適で、通話翻訳や音声・動画翻訳機能にも対応しており、幅広いビジネスシーンで活用可能です。デモで体験されたお客さまから導入のご相談を受けました。
■W4
骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載し、周囲のノイズの影響を受けにくい安定した音声認識を実現。騒がしい環境下でもスムーズなコミュニケーションをサポートします。「W4 Pro」同様、本製品も本格的導入に向けたご相談を受けました。
販売情報
今回Japan IT Weekでご紹介させていただきました「W4」「W4 Pro」は タイムケトルの公式店舗及びアマゾンストア、家電量販店などにてご購入いただけます。
※家電量販店では、各店舗で取り扱い状況が異なりますので、ご注意ください。
なお、「X1 Meeting（X1 Pro）」については2026年5月～6月頃の日本発売を予定しております。発表まで今しばらくお待ちください。
タイムケトルCEO・田力から来場されたみなさまへのメッセージ
この度はTimekettleブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
「X1 Meeting（X1 Pro）」は多人数会議向け、「W4」「W4 Pro」は1対1の会話や現場でのコミュニケーションにおいて高い実用性を発揮する製品として、多くの皆様よりご好評をいただきました。
今回、当社は同展にて会議向け新製品「X1 Meeting（X1 Pro）」を日本で初公開。来場者のみなさまに関心を持っていただけました。
当社ブース風景
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当社ブースでは、会議に特化した「X1 Meeting（X1 Pro）」による多人数・多言語のリアルタイム会話デモに加え、1対1のコミュニケーションに適したイヤホン型翻訳デバイス「W4」「W4 Pro」の体験デモも実施いたしました。
騒がしい展示会環境においても発揮できた当社製品の安定した音声認識性能や、自然な会話体験に対して、大変多くの来場者から高い評価をいただきました。特に「W4 Pro」の通話翻訳機能や音声・動画翻訳機能のデモでは、実用性の高さに驚きの声が多く寄せられました。
Japan IT Weekは多くのビジネス来場者で賑わい、特に業務効率化やグローバル対応への関心の高さが印象的でしたが、当社ブースでは、特に日本初公開となった「X1 Meeting（X1 Pro）」に注目が集まりました。また「W4」「W4 Pro」についてはデモを体験された多数の方々から具体的な導入相談を受けました。
展示製品のご紹介
■X1 Meeting（X1 Pro）（日本初公開）
「X1 Meeting（X1 Pro）」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイス。本展示では多言語によるデモ会議を体験していただきました。会議や商談などのビジネスシーンにおいて、リアルタイムでスムーズな意思疎通を可能にします。今後の発売予定など関心を持っていただけました。
■W4 Pro
AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1の対話に最適で、通話翻訳や音声・動画翻訳機能にも対応しており、幅広いビジネスシーンで活用可能です。デモで体験されたお客さまから導入のご相談を受けました。
■W4
骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載し、周囲のノイズの影響を受けにくい安定した音声認識を実現。騒がしい環境下でもスムーズなコミュニケーションをサポートします。「W4 Pro」同様、本製品も本格的導入に向けたご相談を受けました。
販売情報
今回Japan IT Weekでご紹介させていただきました「W4」「W4 Pro」は タイムケトルの公式店舗及びアマゾンストア、家電量販店などにてご購入いただけます。
※家電量販店では、各店舗で取り扱い状況が異なりますので、ご注意ください。
なお、「X1 Meeting（X1 Pro）」については2026年5月～6月頃の日本発売を予定しております。発表まで今しばらくお待ちください。
タイムケトルCEO・田力から来場されたみなさまへのメッセージ
この度はTimekettleブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
「X1 Meeting（X1 Pro）」は多人数会議向け、「W4」「W4 Pro」は1対1の会話や現場でのコミュニケーションにおいて高い実用性を発揮する製品として、多くの皆様よりご好評をいただきました。