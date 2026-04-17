ドラゴンクエストファン必見！新たなグッズが目白押し！ 「ドラゴンクエスト アイランド」５周年記念＆新サブクエストグッズ
4月24日（金）より、順次発売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えることを記念し、「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」と題し、アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）の期間限定で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage2】
▲アクリルキーホルダー（新サブクエスト）／660円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage3】
▲アクリルジオラマ（5周年記念）／3,080円（税込）
■「ドラゴンクエスト アイランド」新オリジナルグッズ 概要
発売日：
2026年4月24日（金）より、順次発売
営業時間：
10:00～19:00
※季節によって営業時間が変動いたします。必ずニジゲンノモリ公式サイトをご確認ください。
場所：
ショップ＆レストラン「ルイーダの酒場」（ニジゲンノモリ内）
商品：
〈5周年記念グッズ〉
・5周年記念ハードカバーノート／1,320円（税込）
・5周年記念アクリルジオラマ／3,080円（税込）
・5周年記念A4クリアファイル／440円（税込） 等
〈新サブクエスト連動グッズ〉
・アクリルパズルスタンド（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各1,100円（税込）
・アクリルキーホルダー（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各660円（税込）
・ステッカーセット／440円（税込）
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage4】
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで開催していた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
■ドラゴンクエストコラボルーム『スライムのコクーン』『スライムのコクーン〈和〉』に泊まろう！
宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインの浴衣や、部屋に隠された「ちいさなメダル」集めのミッションをクリアすると貰えるオリジナルフォトフレーム、「スライム」などが装飾されたフルーツプレートのほか、「ドラゴンクエスト アイランド」の入場券をプレゼントいたします。(https://awaji-grandchariot.com/characterroom/)
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えることを記念し、「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」と題し、アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）の期間限定で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage2】
▲アクリルキーホルダー（新サブクエスト）／660円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage3】
▲アクリルジオラマ（5周年記念）／3,080円（税込）
■「ドラゴンクエスト アイランド」新オリジナルグッズ 概要
発売日：
2026年4月24日（金）より、順次発売
営業時間：
10:00～19:00
※季節によって営業時間が変動いたします。必ずニジゲンノモリ公式サイトをご確認ください。
場所：
ショップ＆レストラン「ルイーダの酒場」（ニジゲンノモリ内）
商品：
〈5周年記念グッズ〉
・5周年記念ハードカバーノート／1,320円（税込）
・5周年記念アクリルジオラマ／3,080円（税込）
・5周年記念A4クリアファイル／440円（税込） 等
〈新サブクエスト連動グッズ〉
・アクリルパズルスタンド（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各1,100円（税込）
・アクリルキーホルダー（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各660円（税込）
・ステッカーセット／440円（税込）
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347209/images/bodyimage4】
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで開催していた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
■ドラゴンクエストコラボルーム『スライムのコクーン』『スライムのコクーン〈和〉』に泊まろう！
宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインの浴衣や、部屋に隠された「ちいさなメダル」集めのミッションをクリアすると貰えるオリジナルフォトフレーム、「スライム」などが装飾されたフルーツプレートのほか、「ドラゴンクエスト アイランド」の入場券をプレゼントいたします。(https://awaji-grandchariot.com/characterroom/)
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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