縦型歯車転造機の世界市場2026年、グローバル市場規模（油圧式、数値制御式）・分析レポートを発表
2026年4月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型歯車転造機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型歯車転造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の縦型歯車転造機市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は468百万ドルとされ、2031年には586百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.3%と見込まれており、安定した成長が期待されています。
本装置は縦型構造を採用し、ギア転造工具の相対運動によって歯形を形成する加工機であり、高精度な加工と優れた表面品質を実現します。また、コンパクトな構造と操作性の高さにより、幅広いギア加工ニーズに対応可能です。
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企業分析では、Gleason、MG s.r.l.、NHK BUILDER、HUTECH ENGINEERING、NACHI、SANYO、Threadaid、EMAG Group、EIFCO、NIDECなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
加工精度、効率性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新と製品差別化を通じて市場での優位性を確立しています。また、自動化機能の強化や省人化対応も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では自動車産業や機械産業の成長により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米では高精度加工技術への需要が市場を支えています。
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製品別では、油圧式と数値制御式に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では自動車、建設機械、航空宇宙、その他の分野に分けられ、特に自動車分野における需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として製造業の高度化や自動化の進展が挙げられています。また、高精度加工技術への需要増加も市場拡大を後押ししています。
一方で、設備投資コストや技術導入の負担が課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型歯車転造機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型歯車転造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の縦型歯車転造機市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は468百万ドルとされ、2031年には586百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.3%と見込まれており、安定した成長が期待されています。
本装置は縦型構造を採用し、ギア転造工具の相対運動によって歯形を形成する加工機であり、高精度な加工と優れた表面品質を実現します。また、コンパクトな構造と操作性の高さにより、幅広いギア加工ニーズに対応可能です。
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企業分析では、Gleason、MG s.r.l.、NHK BUILDER、HUTECH ENGINEERING、NACHI、SANYO、Threadaid、EMAG Group、EIFCO、NIDECなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
加工精度、効率性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新と製品差別化を通じて市場での優位性を確立しています。また、自動化機能の強化や省人化対応も重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では自動車産業や機械産業の成長により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。
一方、欧州や北米では高精度加工技術への需要が市場を支えています。
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製品別では、油圧式と数値制御式に分類され、それぞれの性能や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では自動車、建設機械、航空宇宙、その他の分野に分けられ、特に自動車分野における需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因として製造業の高度化や自動化の進展が挙げられています。また、高精度加工技術への需要増加も市場拡大を後押ししています。
一方で、設備投資コストや技術導入の負担が課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。