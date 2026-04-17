経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『実践！女性リーダー育成講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

女性活躍推進のための数合わせで、女性リーダーを輩出しても本人も組織も幸せにはなれません。
重要なのは組織を束ねる者としての自覚を持ち、そのために必要な能力と心構えを備えた女性リーダーを育成することです。

本講座は、役職者又はその候補者として、組織と部下後輩に対して主体的に働きかけ、組織に貢献することを期待されている女性リーダーが対象です。

組織を動かすための考え方や、上司、部下と良好な人間関係を築くためのコミュニケーションスキルをワークを通じて学びます。

【開催日】
2026/06/03（水）　9：30～16：00

【講　師】
株式会社アタックス　社長塾推進室　コンサルタント
中村　香央里

【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
主任以上の役職者及びその候補者
※部下を持つ方またその予定のある女性限定
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2221

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
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