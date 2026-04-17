オンラインセミナー『実践！女性リーダー育成講座』2026年6月3日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『実践！女性リーダー育成講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
女性活躍推進のための数合わせで、女性リーダーを輩出しても本人も組織も幸せにはなれません。
重要なのは組織を束ねる者としての自覚を持ち、そのために必要な能力と心構えを備えた女性リーダーを育成することです。
本講座は、役職者又はその候補者として、組織と部下後輩に対して主体的に働きかけ、組織に貢献することを期待されている女性リーダーが対象です。
組織を動かすための考え方や、上司、部下と良好な人間関係を築くためのコミュニケーションスキルをワークを通じて学びます。
【開催日】
2026/06/03（水） 9：30～16：00
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室 コンサルタント
中村 香央里
【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
主任以上の役職者及びその候補者
※部下を持つ方またその予定のある女性限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2221
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
女性活躍推進のための数合わせで、女性リーダーを輩出しても本人も組織も幸せにはなれません。
重要なのは組織を束ねる者としての自覚を持ち、そのために必要な能力と心構えを備えた女性リーダーを育成することです。
本講座は、役職者又はその候補者として、組織と部下後輩に対して主体的に働きかけ、組織に貢献することを期待されている女性リーダーが対象です。
組織を動かすための考え方や、上司、部下と良好な人間関係を築くためのコミュニケーションスキルをワークを通じて学びます。
【開催日】
2026/06/03（水） 9：30～16：00
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室 コンサルタント
中村 香央里
【受講料】
一般：49,500円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
主任以上の役職者及びその候補者
※部下を持つ方またその予定のある女性限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2221
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ