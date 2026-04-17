国産オーガニックコスメを製造・販売する株式会社ネオナチュラル(本社：名古屋市昭和区、代表：高柳 昌弘)は、2026年5月23日(土)、岐阜県郡上市母袋地区の宿泊・キャンプ施設「善玉菌リトリート施設 HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」にて「田植え体験会」を開催いたします。

同施設は株式会社ネオナチュラルが運営しており、2024年より自社農場の環境を活かし、肌を健やかに保つために必要な善玉菌に触れる自然体験をコンセプトとしたライフスタイル提案を行っています。





オーガニックコスメの原料となるお米を無農薬栽培している田んぼ





■美肌を育てるために菌に触れる、「善玉菌リトリート」

HOLY FUNGUSは岐阜県郡上市の標高620mの里山に位置するネオナチュラルの自社農場内にあり、スキンケア原料のお米・ヘチマ・ハーブなどをスタッフ自らが無農薬で大切に育てています。

農薬や除草剤の心配がなく、きれいな水と空気、豊かな自然が自慢です。このような場所には、肌に良い善玉菌が多く存在するといわれています。

今回の田植えは、昔ながらの手植えをすることで、自然界の土壌に棲む菌に触れ、また開放感のある自然の中で過ごすことで、心身の健康・リラックスしたひと時を楽しむことができます。









■昔ながらの農法で米を育て、できたお米はスキンケア製品に

当日は、スタッフや地元の方の丁寧な説明で昔ながらの手植えに挑戦します。昼食会では地元の食材をふんだんに利用した、手作りの「美活弁当」をご用意。昼食後は豊かな自然の中を散策することもでき、美しい自然と美肌菌に浸る贅沢な一日をご満喫いただけます。

また育てたお米は後日参加者に届くほか、同社のスキンケア『米ぬか石けん』や、美活甘酒『はだ恵り』などの原料となります。









■体験後は農場でキャンプ＆自然の中でサウナ付きスパ体験も

善玉菌リトリート施設 HOLY FUNGUSには、ロケーションの異なるキャンプサイトが計8個あり、自然豊かな景色を前に、ゆっくりと宿泊することができます。施設内には、貸し切りスパ・サウナを完備しており、宿泊者は利用が可能。同社のオーガニックスキンケアも自由にお使いいただけます。









【開催概要】

■日時： 5月23日(土)9:30開場、10:00開始～14:00頃解散予定

※雨天決行、荒天中止

■場所： ネオナチュラル母袋有機農場 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

■内容： お米の有機栽培のレクチャー、コシヒカリ・古代米・

もち米の手植え体験、お昼は美活弁当

■定員： 50名

※定員になり次第終了。

※お子様も参加される場合は、保護者様と一緒にご参加されますよう

お願いいたします。





■参加費(日帰りプランの場合)

・中学生以上 4,700円(税込)／1名 ※お弁当込み

・小学生 2,500円(税込)／1名 ※お子様用弁当込み

・未就学児 無料 ※お弁当・お土産は無し





※宿泊プランの方は宿泊費がかかります。

下記「HOLY FUNGUS宿泊プラン」のお申し込みページをご確認ください。





■HOLY FUNGUS宿泊プラン

※定員になり次第終了。

https://www.nap-camp.com/gifu/16266





●参加費は当日受付にて電子決済(PayPay、クレジットカード他)のみとなります。現金はご使用いただけませんので予めご了承ください。

●参加者には2026年秋に収穫するお米をお一人様300gお送りする予定です。









■会社概要

(1)法人名 ： 株式会社ネオナチュラル https://neo-natural.co.jp/

(2)代表者 ： 代表取締役 高柳 昌博

(3)本社所在地 ： 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町4-46

(4)設立年月日 ： 昭和40年6月21日

(5)資本金 ： 1,000万円

(6)主な事業内容： オーガニックコスメ、ナチュラルコスメ・日用品製造販売、

コスメ原料、有機食品の生産、体験農場の運営

公式サイト ： https://www.neo-natural.com/

母袋有機農場 ： https://cms.neo-natural.com/others/taue-2026/