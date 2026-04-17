中目黒で行列の「flour＋water」が下北沢に新店！“オリジナル生ベーグル”と店舗限定“リコッタパンケーキ”が登場
株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は2026年4月24日(金)、ベーカリービストロ「flour＋water」の新店舗となる「flour＋water 下北沢」を、東京・下北沢「ミドキタ」1階にオープンいたします。
「flour＋water」は、中目黒・横浜で多くのお客様にご好評いただいているベーカリービストロ。下北沢店では、ブランドの魅力である“選べるパンのブランチ”を主役にしながら、下北沢店限定のメニューもスタート。オリジナル生ベーグルと下北沢店限定リコッタパンケーキを展開し、さらなる魅力をお届けする一軒として営業いたします。
「flour＋water 下北沢」2026年4月24日 オープン
■下北沢店の主役は、15種類の自家製パンから選べるブランチ
下北沢店のブランチでは、月替わりで入れ替わる15種類の自家製パンの中から、お一人様4つお選びいただける満足度の高いセットをご用意。
店内に並ぶパンは、食事に合わせて楽しめるものから、思わずデザート代わりにも選びたくなるものまで幅広くラインアップ。
さらに、ブランチセットにはメイン料理に加えて、15分に1回サーブするティーフリーも付いており、その時々で異なる紅茶との出会いもお楽しみいただけます。
パンを選ぶ時間も、紅茶を味わう時間も含めて、flour＋waterらしいブランチ体験を下北沢でご提案します。
【ブランチセット】
提供時間： 10：00～16：00
価格 ： 1,800円(税込1,980円)
内容 ： 15種類の自家製パンから4つ選択＋メイン料理＋ティーフリー
ブランチセットイメージ1
ブランチセットイメージ2
リコッタパンケーキ
豊富な種類のパンをご用意
■昼・夜で異なる表情を楽しめる「flour＋water 下北沢」
昼は選べるパンが主役のブランチ、そして夜はビストロとして、シーンに合わせて使い分けていただけるのが「flour＋water 下北沢」の魅力です。
ゆっくり会話を楽しみたいブランチに。
仕事帰りや友人との食事を楽しむディナーに。
日常のさまざまな時間に寄り添う一軒として、新たなflour＋waterを提案してまいります。
店内イメージ
店舗外観イメージ
■店舗情報
店舗名 ： flour＋water 下北沢
所在地 ： 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目34-3ミドキタ 1F A区画
営業時間 ： ブランチ 10:00～15:30(L.O 14:00)
ディナー 16:00～23:00(L.O.22:00)
※営業時間、販売時間は変更になる可能性がございます
情報はInstagramにて随時ご案内いたします
定休日 ： 不定休
Instagram ： https://www.instagram.com/flour_water.shimokita/
■会社概要
企業名 ： 株式会社DREAM ON
代表者 ： 代表取締役社長 赤塚 元気
所在地 ： ＜愛知オフィス＞
〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101
＜東京オフィス＞
〒150-0042 渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階
設立 ： 1963年6月
URL ： https://dream-on-company.com/