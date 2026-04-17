株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は2026年4月24日(金)、ベーカリービストロ「flour＋water」の新店舗となる「flour＋water 下北沢」を、東京・下北沢「ミドキタ」1階にオープンいたします。





「flour＋water」は、中目黒・横浜で多くのお客様にご好評いただいているベーカリービストロ。下北沢店では、ブランドの魅力である“選べるパンのブランチ”を主役にしながら、下北沢店限定のメニューもスタート。オリジナル生ベーグルと下北沢店限定リコッタパンケーキを展開し、さらなる魅力をお届けする一軒として営業いたします。





「flour＋water 下北沢」2026年4月24日 オープン





■下北沢店の主役は、15種類の自家製パンから選べるブランチ

下北沢店のブランチでは、月替わりで入れ替わる15種類の自家製パンの中から、お一人様4つお選びいただける満足度の高いセットをご用意。





店内に並ぶパンは、食事に合わせて楽しめるものから、思わずデザート代わりにも選びたくなるものまで幅広くラインアップ。

さらに、ブランチセットにはメイン料理に加えて、15分に1回サーブするティーフリーも付いており、その時々で異なる紅茶との出会いもお楽しみいただけます。





パンを選ぶ時間も、紅茶を味わう時間も含めて、flour＋waterらしいブランチ体験を下北沢でご提案します。





【ブランチセット】

提供時間： 10：00～16：00

価格 ： 1,800円(税込1,980円)

内容 ： 15種類の自家製パンから4つ選択＋メイン料理＋ティーフリー





ブランチセットイメージ1





ブランチセットイメージ2





リコッタパンケーキ





豊富な種類のパンをご用意





■昼・夜で異なる表情を楽しめる「flour＋water 下北沢」

昼は選べるパンが主役のブランチ、そして夜はビストロとして、シーンに合わせて使い分けていただけるのが「flour＋water 下北沢」の魅力です。





ゆっくり会話を楽しみたいブランチに。

仕事帰りや友人との食事を楽しむディナーに。





日常のさまざまな時間に寄り添う一軒として、新たなflour＋waterを提案してまいります。





店内イメージ





店舗外観イメージ





■店舗情報

店舗名 ： flour＋water 下北沢

所在地 ： 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目34-3ミドキタ 1F A区画

営業時間 ： ブランチ 10:00～15:30(L.O 14:00)

ディナー 16:00～23:00(L.O.22:00)

※営業時間、販売時間は変更になる可能性がございます

情報はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ： 不定休

Instagram ： https://www.instagram.com/flour_water.shimokita/









■会社概要

企業名 ： 株式会社DREAM ON

代表者 ： 代表取締役社長 赤塚 元気

所在地 ： ＜愛知オフィス＞

〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101

＜東京オフィス＞

〒150-0042 渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階

設立 ： 1963年6月

URL ： https://dream-on-company.com/