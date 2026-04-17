淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えることを記念し、「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」と題し、アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）の期間限定で開催いたします。

今回、アトラクションの5周年と4月24日（金）よりリ復刻開催される「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」の新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」のスタートを記念し、6種のオリジナルグッズを新たに販売いたします。 〈5周年記念グッズ〉では、アトラクション5周年を記念したオリジナルキービジュアルが描かれたクリアファイルやアクリルジオラマを発売。〈新サブクエストグッズ〉では、サブクエスト内で登場する新デザインのホミロットたちが描かれたアクリルスタンドやアクリルキーホルダーなど、ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」限定のオリジナルグッズを発売します。

■「ドラゴンクエスト アイランド」新オリジナルグッズ 概要

発売日： 2026年4月24日（金）より、順次発売 営業時間： 10:00～19:00 ※季節によって営業時間が変動いたします。必ずニジゲンノモリ公式サイトをご確認ください。 場所： ショップ＆レストラン「ルイーダの酒場」（ニジゲンノモリ内） 商品： 〈5周年記念グッズ〉 ・5周年記念ハードカバーノート／1,320円（税込） ・5周年記念アクリルジオラマ／3,080円（税込） ・5周年記念A4クリアファイル／440円（税込） 等 〈新サブクエスト連動グッズ〉 ・アクリルパズルスタンド（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各1,100円（税込） ・アクリルキーホルダー（海賊ホミロット、魔法戦士ホミロット、ひつじホミロット）／各660円（税込） ・ステッカーセット／440円（税込） HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・ 2023年3月～2024年10月まで開催していた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。 本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

■ドラゴンクエストコラボルーム『スライムのコクーン』『スライムのコクーン〈和〉』に泊まろう！

宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインの浴衣や、部屋に隠された「ちいさなメダル」集めのミッションをクリアすると貰えるオリジナルフォトフレーム、「スライム」などが装飾されたフルーツプレートのほか、「ドラゴンクエスト アイランド」の入場券をプレゼントいたします。(https://awaji-grandchariot.com/characterroom/)

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