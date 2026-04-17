株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）は、守口店にて「GWグルメフェス」を開催いたします。本催事では「全国各地のご当地・流行りグルメをその場で食す」をテーマにフードコートを100席設置し、ラーメン消費量日本一の山形県から、ご当地ラーメン日本一にも輝いた酒田ラーメン『花鳥風月』や元祖5センチかつ丼『大阪とんかつ道頓堀本店（旧ちよ松）』等、イートイン形式で８店舗が出店いたします。スイーツでは大阪府『STANDARD DONUT』が人気の定番ドーナツの他、グレーズドなど種類豊富なラインナップをご用意。また、福岡県『オスピターレ』からは生クリームをその場で充填する＜生スフォリアテッラ＞を関西で初めて出品いたします。さらに守口市を拠点に活動を行う、大人気YouTuberグループ『Lazy Lie Crazy（レイクレ）』のメンバー全員が会場へ来場。レイクレメンバーとの写真撮影会や限定トレカ・缶バッジ等が当たる「レイクレガチャ」などコラボ企画も実施いたします。お子様が楽しめる＜縁日コーナー＞も併設しGW期間中ご家族でもお楽しみいただける6日間となっております。

開催概要

場所：

京阪百貨店 守口店 8階大催事場

期間：

2026年5月1日（金）～5月6日（水・休）

営業時間：

各日 午前10時～午後７時 ※最終日は午後3時閉場 イートインのオーダーストップは閉場の15分前です。

＜イートイン＞

山形 ＜酒田ラーメン 花鳥風月＞ 炙り・しっとりチャーシュー海老ワンタンメン(醤油) 1杯 1,738円（税込）

大阪 ＜大阪とんかつ 道頓堀本店（旧ちよ松）＞ 日本一分厚い！元祖5センチかつ丼 1杯 2,800円（税込）

鹿児島 ＜桜島灰干し家 せいせん＞ 桜島灰干し熟成海鮮丼「松」 1杯 2,970円（税込） ※各日50食限定

＜その他店舗＞ 大阪 ＜札幌スープカレーJACK＞ 大阪 ＜スパイスカリー大陸＞ 長野 ＜肉のコイズミ＞ （札幌スープカレー） （スパイスカレー） （ステーキ丼） 石川 ＜PAPAN GA PAN＞ 大阪 ＜BLUE KETTLE＞ （フレンチトースト） （焼菓子とジェラート）

＜話題のスイーツ＞

福岡 ＜オスピターレ＞ 生スフォリアテッラWチョコレート 1個 481円（税込）

大阪 ＜STANDARD DONUTS＞ スタンダードドーナツ 1個 281円（税込） ダブルショコラ 1個 368円（税込）他

5月2日（土）・5日（火・祝）限り レイクレメンバーカラーコラボドーナツ 1個 486円（税込） ※お一人様2個限り。各日200個限定

＜レイクレ（Lazy Lie Crazy）が来店！＞

レイクレ・コラボ企画① メンバーとの＜写真撮影会＞

日 時 5月2日（土）・5日（火・祝） 1回目午前11時～午後1時30分 / 2回目午後4時～午後６時頃 各日整理券がなくなり次第、終了。 参加条件 ①8階大催事場「GWグルメフェス」会場内で合計3,240円（税込）以上をご購入ください。 ②会場内受付にご購入レシートをお持ちください。受付順に整理券をお渡しします。 ※撮影の時間帯はお選びできません。 ※レイクレガチャの利用料金は購入条件に含まれません。 ※当日お買い上げレシートのみ有効

レイクレ・コラボ企画② ＜レイクレガチャ＞

販売期間 5月1日（金）～6日（水・休） 販売価格 1回税込1,000円。※数量限定。 缶バッジ・アクリルスタンド・キーホルダーのいずれか1点+限定トレカ。※金賞あり ※２日（土）・５日（火・祝）は混雑緩和のためガチャ購入の整理券を配布します。お１人様１枚限り。

レイクレ・コラボ企画③ 会場内対象店舗でのお買い上げで ＜レイクレ限定トレカプレゼント！＞

期 間 5月1日（金）～6日（水・休） 対象店舗 ＜GOOD LOCAL BASE＞＜STANDARD DONUTS＞ ＜大阪とんかつ道頓堀本店（旧ちよ松）＞※数に限りあり。なくなり次第終了。

5月2日（土）・5日（火・祝）限り 大阪 ＜Good Local Base＞ バスクチーズケーキセット 2個入 1,450円（税込） お一人様1セット限り・各日80セット限定 カラーステッカー 各種1枚 200円（税込）

詳しい情報は京阪百貨店公式ホームページをご覧ください。 https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

https://newscast.jp/attachments/oyotjzJwf3DpnuTLkxQj.pdf