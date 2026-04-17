　株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市　取締役社長：畑中　利彦）は、守口店にて「GWグルメフェス」を開催いたします。本催事では「全国各地のご当地・流行りグルメをその場で食す」をテーマにフードコートを100席設置し、ラーメン消費量日本一の山形県から、ご当地ラーメン日本一にも輝いた酒田ラーメン『花鳥風月』や元祖5センチかつ丼『大阪とんかつ道頓堀本店（旧ちよ松）』等、イートイン形式で８店舗が出店いたします。スイーツでは大阪府『STANDARD DONUT』が人気の定番ドーナツの他、グレーズドなど種類豊富なラインナップをご用意。また、福岡県『オスピターレ』からは生クリームをその場で充填する＜生スフォリアテッラ＞を関西で初めて出品いたします。さらに守口市を拠点に活動を行う、大人気YouTuberグループ『Lazy　Lie　Crazy（レイクレ）』のメンバー全員が会場へ来場。レイクレメンバーとの写真撮影会や限定トレカ・缶バッジ等が当たる「レイクレガチャ」などコラボ企画も実施いたします。お子様が楽しめる＜縁日コーナー＞も併設しGW期間中ご家族でもお楽しみいただける6日間となっております。

開催概要

場所：

京阪百貨店　守口店　8階大催事場

期間：

2026年5月1日（金）～5月6日（水・休）

営業時間：

各日　午前10時～午後７時　※最終日は午後3時閉場 イートインのオーダーストップは閉場の15分前です。

＜イートイン＞

山形　＜酒田ラーメン 花鳥風月＞ 炙り・しっとりチャーシュー海老ワンタンメン(醤油) 1杯　　1,738円（税込）

大阪　＜大阪とんかつ　道頓堀本店（旧ちよ松）＞ 日本一分厚い！元祖5センチかつ丼 1杯　　2,800円（税込）

鹿児島　＜桜島灰干し家　せいせん＞ 桜島灰干し熟成海鮮丼「松」 1杯　　2,970円（税込） ※各日50食限定　

＜その他店舗＞ 大阪　＜札幌スープカレーJACK＞　　大阪　＜スパイスカリー大陸＞　　　長野　＜肉のコイズミ＞ 　　　　（札幌スープカレー）　　　　　　　（スパイスカレー）　　　　　　　　（ステーキ丼） 石川　＜PAPAN GA PAN＞　　　 　　大阪　＜BLUE　KETTLE＞ 　　　（フレンチトースト）　　　　　　　　（焼菓子とジェラート）

＜話題のスイーツ＞　

福岡　＜オスピターレ＞ 生スフォリアテッラWチョコレート 1個　　481円（税込）

大阪　＜STANDARD DONUTS＞ スタンダードドーナツ　1個　281円（税込） ダブルショコラ　　　　1個　368円（税込）他　

5月2日（土）・5日（火・祝）限り レイクレメンバーカラーコラボドーナツ 1個　486円（税込） ※お一人様2個限り。各日200個限定

＜レイクレ（Lazy　Lie　Crazy）が来店！＞　

レイクレ・コラボ企画① メンバーとの＜写真撮影会＞

日　　　時　5月2日（土）・5日（火・祝） 　　　　　　1回目午前11時～午後1時30分　/　2回目午後4時～午後６時頃 　　　　　　各日整理券がなくなり次第、終了。 参加条件　①8階大催事場「GWグルメフェス」会場内で合計3,240円（税込）以上をご購入ください。 　　　　　②会場内受付にご購入レシートをお持ちください。受付順に整理券をお渡しします。 　　　　　※撮影の時間帯はお選びできません。 　　　　　※レイクレガチャの利用料金は購入条件に含まれません。 　　　　　※当日お買い上げレシートのみ有効

レイクレ・コラボ企画②　＜レイクレガチャ＞

販売期間　5月1日（金）～6日（水・休） 販売価格　1回税込1,000円。※数量限定。 　　　　　缶バッジ・アクリルスタンド・キーホルダーのいずれか1点+限定トレカ。※金賞あり 　　　　　※２日（土）・５日（火・祝）は混雑緩和のためガチャ購入の整理券を配布します。お１人様１枚限り。

レイクレ・コラボ企画③　会場内対象店舗でのお買い上げで ＜レイクレ限定トレカプレゼント！＞

期　　　間　5月1日（金）～6日（水・休） 対象店舗　　＜GOOD LOCAL BASE＞＜STANDARD DONUTS＞ ＜大阪とんかつ道頓堀本店（旧ちよ松）＞※数に限りあり。なくなり次第終了。

5月2日（土）・5日（火・祝）限り 大阪　＜Good Local Base＞ バスクチーズケーキセット 2個入　　1,450円（税込） お一人様1セット限り・各日80セット限定 カラーステッカー 各種1枚　　200円（税込）

詳しい情報は京阪百貨店公式ホームページをご覧ください。 https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

https://newscast.jp/attachments/oyotjzJwf3DpnuTLkxQj.pdf