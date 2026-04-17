おぶちゃStage『おとこたち』が2026年4月30日 (木) ～ 2026年5月10日 (日)に新宿シアタートップス（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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仕事も生き方もバラバラな男4人。 24歳から82歳の人生の中で、 彼らはどのような人生を歩むのだろうか。 結婚し、家庭を築く者。 スターの座から転落する者。 不倫に溺れる者。 挫折を経験し、心の病と向き合う者。 笑えて、苦くて、やたらと他人事じゃない人生の断片。 2023年、PARCO STAGEで上演された 「ハイバイ流の大河ドラマ」と称される名作を、 おぶちゃ流の会話劇として満を持して上演。

アフタートーク登壇者

・5/1(金)18:30回（約10～15分） 大部恭平(MC)、上田堪大、富田翔、石渡真修 ・5/3(日)18:30回（約10～15分） 大部恭平(MC)、小田えりな、稲村梓、藤代海、岡部直弥 ・5/4(月)13:30回（約30分予定） 大部恭平(MC)、上田堪大、富田翔、石渡真修 ◎ゲスト：岩井秀人 ・5/8(金)18:30回（約10～15分） 大部恭平(MC)、全キャスト

コメント

山田役 上田堪大

ハイバイ岩井秀人さんの代表作でもある「おとこたち」に主人公の山田を演じさせていただける。こんな貴重な経験をできることに、まずは感謝の気持ちでいっぱいです。 今回は劇場も違えば、演じる俳優も違う。 おぶちゃ流に新たに曲のアレンジもあり、劇場に合った演出になっていくので、最大限の敬意を払って僕たちにしかできない「おとこたち」を創り上げていきたいです。 そんな姿を是非劇場にて、見届けていただきたいです。とっても面白いですよ。お待ちしております！ 【代表作】 MANKAI STAGE「A3!」シリーズ(雪白東役) 「HUNTER×HUNTER」THE STAGE 舞台「東京リベンジャーズ」

津川役 富田翔

舞台『おとこたち』にて津川役をつとめます富田翔です。 情けなかったりダサかったり、 それでもどこか愛くるしい男たちの、 ある種壮絶な人生を全員で全力で生き抜き、 観てくださる方に楽しんでいただけるよう、 最後までこの素敵な物語と戦っていきます。 是非劇場で見届けていただけたら嬉しいです。 【代表作】 TVドラマ・スーパー戦隊シリーズ「爆竜戦隊アバレンジャー」アバレブルー/三条幸人役 舞台「炎の蜃気楼 昭和編」上杉景⻁/加瀬賢三役 舞台「刀剣乱舞-義伝 暁の独眼⻯-」伊達政宗役

鈴木役 石渡真修

皆様！おとこたち、僕にとっては何もかもが挑戦です…‼︎ 素晴らしいものを届けるべく全身全霊で頑張ります！ 偉大な先輩方との共演なので、たくさん吸収して自分の成長に繋げ、さらに進化したいと思います！ 名作を大部さんが演出したらどんな化学反応が起きるか 劇場で見届けてください！ お待ちしております！ 【代表作】 舞台『スタンドマイヒーローズ』 歌絵巻「ヒカルの碁」序の一手 ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』

森田役 大部恭平

岩井さんご本人から「もし興味あればコレやってみない？」と台本を託され、ずっと憧れていた『おとこたち』をおぶちゃで上演できることになりました。 リスペクトを持ちながら、おぶちゃならではのエネルギーを乗せて、この作品をいまの自分たちの感覚でお届けしたいと思っています。 8人の演者がフル回転する見どころ満載の舞台、ぜひご期待ください。 【代表作】 アニマックス朗読劇「逆転裁判」（脚本・演出） おぶちゃ8周年記念公演「魔法使いのパレード」（主演） U-NEXT ドラマ「見上げた空に、あなたを想う」（脚本・監督）

純子役 小田えりな

先日、本読みをさせていただき、お話の中で笑える瞬間もあれば、笑ってはいけないようなことが起きているのに笑ってしまう瞬間があったり… 様々な状況が「人生だなぁ」と思わされました！ おとこたちの人生の中で巡り巡るいろんな女性を演じさせていただくのですが作品を彩れるように頑張ります！！！ 【代表作】 OFFICE SHIKA PRODUCE「世界は密室でできている」井上榎役 ミュージカル「薔薇王の葬列」アン役 NLTプロデュースコント公演「天使のように微笑んで財布なくしてガム嚙んで」

良子役 稲村梓

おとこたちがどんな生物なのか、非常にわかりやすく、繊細に描かれているおとこたち。この作品を初めて拝見した時の衝撃は一生残りそうです。鮮やかに花を添えられるように、おんなとして頑張ります。ご予約してくださった皆様ありがとうございます。 【代表作】 売春捜査官 フラガール けものフレンズ

いろんな役 藤代海

おぶちゃさんには旗揚げにも出させていただき、今回は何度目の出演でしょうか。 僕にとって思い入れのある団体様です。 そんな団体様が上演する「おとこたち」 その一部として立たせていただく事に感謝しながら精一杯やらせていただきます。どうぞお楽しみに。 【代表作】 劇団わ「GORILLA ヒューマノイドホライホライズン」 Alexandrite Stage「The Great Gatsby In Tokyo」主演 F＝D produce.「街のちっちゃなレストラン」主宰・演出

いろんな役 岡部直弥

「おとこたち」という作品を、おぶちゃとしてどう作り上げていくのか、今からとても楽しみです。劇場は大きな空間から小さな空間へと移り、歌あり芝居ありの本作を、おぶちゃ流の表現でどのように届けられるのか。新たな挑戦にぜひご期待ください。 【代表作】 2023年 舞台『オッドタクシー 金剛石は傷つかない』四ツ橋サクヤ 役atシアター1010 2024年 おぶちゃ舞台『ポエム同好会』弓崎琉輝亞 役atキンケロシアター 2025年 舞台『誰ソ彼ホテル』切子 役at飛行船シアター

公演概要

おぶちゃStage『おとこたち』 公演期間：2026年4月30日 (木) ～ 2026年5月10日 (日) 会場：新宿シアタートップス（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階） ■出演者 上田堪大 富田翔 石渡真修 大部恭平 小田えりな 稲村梓 藤代海 岡部直弥 ■スタッフ 脚本：岩井秀人（ハイバイ） 演出：大部恭平（おぶちゃ） 企画・製作：おぶちゃ ■公演スケジュール 4月30日(木) 18:30 5月1日(金) 18:30 ★ 5月2日(土) 13:30 5月3日(日・祝) 18:30 ★ 5月4日(月・祝) 13:30 ★ 5月5日(火・祝) 13:30 5月5日(火・祝) 18:30 5月6日(水・祝) 13:30 5月8日(金) 18:30 ★ 5月9日(土) 13:30 5月10日(日) 13:30 ※受付は開演の60分前・開場は開演の30分前です。 ★＝終演後、アフタートークを実施いたします。 登壇キャスト等の詳細は公演公式HP（https://ofcha.biz/otokotachi）をご確認ください。 ■チケット料金 S席(前方3列)：11,000円 A席：8,800円 （全席指定・税込） U-22割：2,500円 ※要身分証提示（税込） 【指定席引換券】 ※当日、開演の45分前より受付にて指定席券と引換いたします。 連席をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。

https://www.confetti-web.com/events/13732 https://www.confetti-web.com/events/14129

※当日券は各種＋500円 【おぶちゃ公式アカウント】 ・公式X (https://x.com/ofchachacha?s=20) ・公式Instagram (http://instagram.com/ofcha2017/) ・公式YouTube (https://youtube.com/@ofcha2017)

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